عراقي “نذل” يساوم فتاة على صور خاصة لها.. هذا ما طلبه منها لعدم نشرها فوقع في شر أعماله

نقلت وسائل إعلام عراقية تفاصيل حادث أثار غضب العديد من النشطاء بمواقع التواصل، بعد مساومة شخص مواطنة على صور خاصة لها ومطالبتها بدفع مبلغ مالي كبير مقابل عدم نشر هذه الصور.

وبحسب ما أوردته صحف محلية فقد أفادت مديرية مكافحة إجرام بغداد، بإلقاء القبض على متهم بالابتزاز الالكتروني.

المديرية ذكرت في بيانها إنه “بعد ورود معلومات الى مكتب بغداد الجديدة لمكافحة الاجرام في مديرية مكافحة اجرام بغداد التابعة الى وكالة شؤون الشرطة في وزارة الداخلية ، تفيد بوجود حادث ابتزاز الكتروني بحق مواطنة بعد ان قام المتهم بتهديدها بنشر صورها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي مقابل مبلغ (مائة واربعون مليون دينار عراقي) على شكل دفعات متتالية”.

واضاف البيان أنه على الفور وبعد تلقي المعلومات تم استحصال الموافقات القضائية وتشكيل فريق عمل مختص وتنسيق الجهود الفنية واستدراج المتهم.

وبالجرم المشهود تم القبض عليه اثناء استلام المبلغ وتم ضبط مبلغ (خمسة ملايين دينار عراقي) اثناء عملية القاء القبض من ضمن المبلغ الكلي للمساومة”.

هذا وجرى تدوين اقوال المتهم قضائيا بالاعتراف بارتكابه لجريمة الابتزاز وتم اتخاذ الاجراءآت القانونية بحقه بصدد القضية وفق المادة (٤٣٠) ق.ع”.