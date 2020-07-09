“شاهد” حمد بن جاسم يكشف تفاصيل صفقة هامة أجرتها قطر قبل 10 سنوات ووضعت هذا الشرط لإتمامها

عاد رئيس وزراء قطر السابق حمد بن جاسم بن خليفة، بشريط الذكريات للخلف ليكشف تفاصيل صفقة هامة أجرتها قطر قبل 10 سنوات مع عملاق من عمالقة صناعة السيارات في العالم.

ونشر “بن جاسم” صورة على حسابه الرسمي بانستجرام رصدتها (وطن) تجمعه برؤوساء شركة “بورشة” و”فولكس فاغن” الألمانيتين، لصناعة السيارات وأشار إلى تاريخ الصورة في أغسطس عام 2009.

وكشف رئيس وزراء قطر السابق أن قطر وقبل الشراء لأسهم الشركتين، وضعت شرطا، بإجراء صلح بين عائلتي بورشة وبيش، وهم أبناء عم أحفاد بورشة المؤسس للشركة.

وأضاف: “ولله الحمد منذ ذلك الوقت، أصبحت شركة واحدة ضخمه تملك بها قطر حوالي 17%؜”.

يشار إلى أنه في عام 2012 أعلنت مجموعة فولكس فاغن الألمانية، أكبر منتج للسيارات في أوروبا، استكمال استحواذها على منافستها الألمانية بورش المتخصصة في إنتاج السيارات الرياضية الفارهة.

وفي يونيو الماضي أعلنت اثنتان من أقوى عائلات صناعة السيارات في ألمانيا وهما عائلة بورشه وعائلة بايش دعمهما لهربرت دايس رئيس مجلس إدارة مجموعة فولكس فاجن الألمانية أكبر منتج سيارات في العالم بعد يوم واحد من قراره التخلي عن رئاسة الشركة التي تنتج السيارات التي تحمل اسم المجموعة، في ظل تزايد الانتقادات الموجهة إلى قيادته للمجموعة.

وقالت أغلبية المساهمين في مجموعة فولكس فاجن “السيد دايس اعتذر بكل الطرق، وتحدث أمام مجلس الإشراف بالكامل”، مشيرة إلى أن “جانب رأس المال مازال يقف خلفه”.

ورغم ذلك أشارت الأغلبية إلى أن الوقت قد حان لمعالجة الموضوعات التي عرقلت دايس في الشهور الأخيرة.

وكانت شركة صناعة السيارات الأولى في العالم تعرضت لأكبر أزمة وفضيحة في تاريخها عام 2015 وهي فضيحة الانبعاثات، عندما أصدرت وكالة حماية البيئة الأمريكية (EPA) إشعاراً بمخالفة قانون الهواء النظيف (Clean Air Act) إلى مجموعة فولكس واجن الصانعة للسيارات، وذلك بعد أن وُجد أن فولكس فاجن قد تعمدت برمجة توربو الحقن المباشر (TDI) لمحركات الديزل إلى تفعيل بعض الانبعاثات فقط خلال مختبر اختبار الانبعاثات.

وتسبب برمجة مخرج غازات الـ NOx الخاص بالمركبات لكي يقابل معايير الولايات المتحدة خلال التجارب التنظيمية، ولكن هذه المخارج تبعث غازات الـ ما يصل إلى 40 مرة أكثر عند القيادة على أرض الواقع.

فولكس فاجن وضعت هذه البرمجة في نحو أحد عشر مليون سيارة في جميع أنحاء العالم،500,000 في الولايات المتحدة خلال نموذج عام 2009 إلى 2015.