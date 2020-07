“شاهد” حمد بن جاسم يكشف تفاصيل صفقة هامة أجرتها قطر قبل 10 سنوات ووضعت هذا الشرط لإتمامها

View this post on Instagram

شتوتغارت اغسطس ٢٠٠٩ اثناء تنفيذنا شراء اسهم بورشه وفولكس فاغن واشترطنا قبل الشراء ان نعقد صلح بين العائلتين عائلة بورشه وعائلة بيش وهم ابناء عم احفاد بورشه المؤسس ولله الحمد منذ ذلك الوقت اصبحت شركة واحده ضخمه تملك بها قطر حوالي ١٧٪؜