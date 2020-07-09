“شاهد” الفاشينيستا الكويتية فوز الفهد تثير غضب الفتيات الكويتيات بسبب هذا الفيديو

أثارت الفاشينيستا الكويتية فوز الفهد موجة جدل واسعة وسط الفتيات، بعدما خرجت بتصريحات ادعت غيرتهن منها.

وظهرت فوز الفهد بفيديو عبر “سناب شات”، ورصدته “وطن”، قالت فيه: “حين أفعل شيء، لا أحب أن يفعل أحد آخر نفسه، ومؤخراً اكتشفت أنني حين أقوم بعمل شيء، تقوم الفتيات بتقليدي، صبغت شعري باللون الأشقر، فقاموا بصبغ شعرهم باللون الأشقر”.

وتابعت استفزازها للفتيات: “ركبت وصلات شعر، قاموا بتركيب وصلات شعر”.

وأشارت فوز الفهد إلى أنها تقوم بدمج الألوان سوياً لتحصل على لون جديد، فتأتي فتاة وتأخذ اللون، مؤكدة: “أشعر بالقهر، وأتأزم، لأنني أحب أن أكون مميزة”.

ووجهت فوز الفهد رسالة إلى الفتيات قائلة: “أرجوكم يا بنات، كل وحدة تكتشف لون ويصبح لها لوحدها، لون الشعر الجديد الذي أستعمله محير، على الإضاءة لون وعلى الشمس لون”.

وأغضبت تصريحات فوز الفهد متابعاتها اللاتي وصفنها بالغرور، والأنانية، وتصدر هاشتاج #فوز_الفهد، التريند في الكويت، وأخرجوا خلاله صورها القديمة التي تُذكرها بماضيها، كما نشروا خلاله صوراً لفاشنيستات قمن بعمل نفس لون الشعرها قبلها بأشهر وحتى سنوات.

وفي ذلك نشرت مُغردة صورة الفنانة اللبنانية المقيمة بالكويت ليلى عبدالله، بنفس لون الشعر، وعلقت: “ليلى عبدالله قبل ٩ شهور”.

وقامت مُغردة أخرى بنشر صورة لفوز الفهد بدون مكياج، وعلقت ساخرة: “يغارون مني يحسدوني يقلدوني بصبغ اشقر بعد نفاس واسحب على صديقاتي”.

يغارون مني 💅🏽 يحسدوني 💅🏽 يقلدوني 💅🏽 بصبغ اشقر بعد نفاس واسحب على صديقاتي #فوز_الفهد pic.twitter.com/33y1038wEp — مخطوفة 💅🏾 (@joudiTM) July 9, 2020

وسخرت مُغردة أخرى من فوز الفهد، بسبب تصدرها التريند، وعلقت: “لله يا فوز فتحتي على عمرج باب بوقت غلط ناس فاضيه لا دوامات ولا شي كورونا لا شغل ولا مشغله ناس معطله”.

ولله يا فوز فتحتي على عمرج باب بوقت غلط ناس فاضيه لا دوامات ولا شي كورونا لا شغل ولا مشغله 😂 ناس معطله #فوز_الفهد pic.twitter.com/kdSDt96Lg9 — ‏الاصيله 🇰🇼🎶 (@A_az2020) July 9, 2020

ونشرت مغردة باسم حنان، صورة ساخرة وعلقت: “هذي الصبغه يصبغونها الحريم عندنا عقب النفاس ، يعني تروح كاشخه حق زوجها”.

هذي الصبغه يصبغونها الحريم عندنا عقب النفاس ، يعني تروح كاشخه حق ريلها😂 #فوز_الفهد pic.twitter.com/sXPHBQJp39 — hanona_alenazi (@Fofa_Alenazi) July 9, 2020

كذلك قام ناشط بنشر صورة للإعلامية رؤى الصبان، وعلق: “الصور سنة 2015″، في إشارة منه أن فوز الفهد قامت بتقليد الصبان.

https://twitter.com/cornerkw_/status/1281102489794772993

بينما نشر ناشطون آخرون صورها القديمة، وتذكيرها بالذي مضى قبل أن تتهم الفتيات بتقليدها والغيرة منها.

وكانت فوز الفهد فجرت قبل أيام موجة جدل واسعة في الكويت، عقب تداول مقطع فيديو لها وهي ترتدي فستاناً يكشف الجزء الأعلى من جسدها، ولا يغطي صدرها سوى الريش .

وأثارت ملابسها غضب الجمهور الذي اتهمها بالبحث عن الشهرة بأي ثمن، وتوقعوا بأنها ستتمادى أكثر لاحقاً، مُشبهين ما ارتدته بـ”البكيني”.

فوز الفهد وستايل " جريئ " ! pic.twitter.com/Cj6MBUAtbK — هيئة المشاهير (@CelebrityArb) July 6, 2020

الجدير بالذكر أن فوز دخلت القفص الذهبي وراتبطت بالملياردير الخليجي “عبد اللطيف الصراف”، وأصبحت حديث الجمهور بسبب سعر شبكة الزواج والتي وصلت لـ 2.5 مليون ريال سعودي من دون إحتساب سعر ذبلة الزواج والساعة النادرة التي تلقتها من زوجها.