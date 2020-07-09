كادت أن يغمى عليها.. “شاهد” سخرية واسعة من مواطنة كويتية أبكتها إنجازات السيسي

أثارت مواطنة كويتية موجة سخرية بين الناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تمجيدها لمصر بسبب فندق الماسة في القاهرة.

وظهرت السيدة الكويتية الذي ذكر الناشطون أن والدتها مصرية، بالفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، وهي تُصور مشاهد الطبيعة في فندق الماسة، وتقول: “والله العظيم لو مصر ماخذة فرصتها، لسبقت دول العالم جميعاً، لأن مصر فيها شعب أنا أعتبره من أعظم الشعوب، وقادر على تحقيق المُعجزات، والحضارة المصرية وشواهدها، تشهد على ذلك”.

وتابعت السيدة وهي تبكي متأثرة: ” أنا ما أجيب الكلام من عندي، اطلعوا على التاريخ وأنتوا تعرفون كم هم عظماء المصريون المكان جميل جدأ”.

واستطردت بعد أن قلبت لهجتها فجأة من الكويتية إلى المصرية: “أنا أشكر الله اللي مد في عمري، وشفتك يا مصر فعلاً بدأتي توصلي لأول عتبة في الطريق الصح”.

كويتيه خوالها مصريين حجيه هذا فندق مو مكه المكرمه تدعين هيچي pic.twitter.com/Wi07y8EGIR — شناوه (@mhmas47) July 7, 2020

وختمت السيدة كلامها قائلة: “أنا مش قادرة أتكلم أكتر، شوفوا بعينيكم اللي أنا شايفاه، أنا كنت جنب حمام السباحة، شوفوا المنظر من هنا، ماشاء الله، ده حمام سباحة بالأمواج، شايفين؟”.

وأثار كلام السيدة وبكاءها سخرية المغردون الذين رأوا أنها تُبالغ جداً بوصفها لجمال مصر، وكأنها تصف رهبة الوقوف في الحرم المكي، وفي ذلك كتب مغرد: “لو قايله هالكلام لبيت الله اشرف لها”.

لو قايله هالكلام لبيت الله اشرف لها — مواطن (@kuwMowaten) July 8, 2020

وطالب منها مغرد آخر بألا تعود إلى الكويت، وكتب: “الي يعرفها يقولها لاترد .. خلها تعيش هناك .. وتستمتع بالحضارة، دموع التماسيح لا تغفر لهم”.

الي يعرفها يقولها لاترد .. خلها تعيش هناك .. وتستمتع بالحضاره



دموع التماسيح لا تغفر لهم — ٰ (@lijljr) July 8, 2020

ونشر آخر فيديو لبعض المشاكل البيئية التي تعاني منها مصر، من تلوث وتكدس نفايات، وعلق ساخراً: “هذا التصوير الحقيقي لحضارة”.

وكتبت سلطانة: “تبكي يافضحيتنا، خذوها حواري مصر والزبايل والدنيا، هذي لو تروح اوروبا تنتحر”.

تبجي يافضحي٠٠ اخذوها حواري مصر والزبايل والدنيا

شدعوه

هذي لو تروح اوروبا

نتحر — 👑‏﮼‏‎‏‎سلطانه،بنت،الملوك👑 (@Hoyammm) July 7, 2020

ورأت مغردة باسم أبرار أن السيدة لم تذهب مُسبقاً لمُنتجعات، وكتبت ساخرة: “اول مره تدش منتجع وين الفخامه”.

اول مره تدش منتجع 🙀 وين الفخامه — أبـرار اللّه يحفظها 👑 (@AbrarAlk89) July 8, 2020

ووافقتها الرأي مغردة أخرى كتبت: “مجابله فندق خمس نجوم وتقول وصلتي يامصر”.

مجابله فندق خمس نجوم وتقول وصلتي يامصر — واقعـــــــية (@9mty_klaam) July 8, 2020

وتخيل مُغرد أن مبالغتها في مدح جمال مصر، ماهو إلا نتيجة عمل سحر لها، وكتب: “هذي مريضه ( معمول لها عمل ) ومدفون في مقابر البساتين .. جنب قبر رجاء الجداوي !والله لو ابوها كان مابكت عليه .. دموع تمساح مهجن “.

هذي مريضه ( معمول لها عمل ) ومدفون في مقابر البساتين .. جنب قبر رجاء الجداوي !والله لو ابوها كان مابكت عليه .. دموع تمساح مهجن !! — . (@n_f_5489) July 7, 2020

وسخر آخر من لهجتها: ” قمب حمام السباحة، ليش م قالت. البيسييين بموووت”.

قمب حمام السباحة 😂😂 ليش م قالت. البيسييين بموووت 😂😂😂😂اوڤر — smile.q8 (@Bsma_alazmy) July 8, 2020

وكان الكويتيون قد طالبوابضرورة طرد كافة المصريين المتواجدين في الكويت، خارج البلاد، وذلك لتجاوزات عديدة قاموا بها خلال الفترة الأخيرة التي شهدت عدة أحداث وجرائم كان وراءها وافدين مصريين، ما خلق أزمة وتراشقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بين الشعبين.

وتعالت أصوات برلمانيين وسياسيين كويتيين منذ فترة مطالبين الحكومتين الكويتية والمصرية، إنهاء أزمة العمالة المصرية غير القانونية العالقة في مراكز إيواء العمالة بالكويت، بعدما نظموا مظاهرات من أجل العودة إلى وطنهم.