“صدق أو لا تصدق”.. جيش “البامبرز” السعودي يتفوق عسكرياً ويقفز إلى المركز “17” عالمياً متقدماً على إسرائيل!

أظهرت قائمة موقع “غلوبال فاير باور” العالمي، المختص بالشأن العسكري، تفوق السعودية عسكرياً على إسرائيل، حيث قفز تصنيف الجيش السعودي في العام 2020 إلى المركز الـ17 عالمياً والـ4 إقليمياً، متقدماً على “إسرائيل” التي تراجعت إلى الـ 18 عالمياً والـ5 على مستوى إقليم الشرق الأوسط.

وفي العام الماضي كان الجيش السعودي يحتل المركز الـ25 عالمياً والـ5 إقليمياً في نفس القائمة فيما كان جيش الاحتلال الإسرائيلي في المركز الـ17 عالمياً والـ4 إقليمياً.

وبلغ حجم الإنفاق العسكري السعودي هذا العام 67 مليار و600 مليون دولاراً بينما بلغ الإنفاق الإسرائيلي 20 ملياراً، متصدراً بذلك قائمة الجيوش الخليجية.

ويمتلك الجيش السعودي وفقاً للتقرير الجديد، 879 طائرة في قواته الجوية بينها 270 مقاتلة و81 طائرة هجوم مخصص و283 هليكوبتر و34 هليكوبتر هجومية، فيما تمتلك “إسرائيل” 589 طائرة بينها 259 مقاتلة و18 للهجوم المخصص و148 مروحية و48 هليكوبتر هجومية.

وفي القوات البرية، تمتلك السعودية 1062 دبابة 12.825 مركبة مدرعة و705 مدفعية ذاتية السحب و122 جهازاً لعرض الصواريخ، بينما تمتلك “إسرائيل” 2760 دبابة و10.275 مركبة مدرعة و650 مدفعية ذاتية السحب و100 جهاز لعرض الصواريخ.

وتضم القوات البحرية السعودية 3 فرقاطات و4 طرادات و9 دوريات و3 حرب ألغام، مقابل 5 غواصات و45 دورية و4 طرّادات يمتلكها جيش الاحتلال.

واستثمرت المملكة بشكل كبير في السنوات الأخيرة في قوتها الدفاعية، وكانت في عام 2014 أكبر مستورد للمعدات الدفاعية في العالم؛ وتأتي معظم الأسلحة من الشركات الأمريكية، والمملكة المتحدة وإسبانيا.

وتصدرت المملكة السعودية لائحة الدول المستوردة للأسلحة بالعالم خلال عام 2017، بينما كانت الولايات المتحدة أكبر مصدر للأسلحة إلى الرياض متقدمة على المملكة المتحدة وفرنسا والصين.

ولم تمنع الانتقادات الكبيرة الموجهة للرياض -على خلفية الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان وفق منظمات حقوقية ولا التورط بحرب اليمن– عددا من دول الغرب من مواصلة تزويد السعودية بالأسلحة.

وتتهم منظمة العفو الدولية (أمنستي) العديد من الدول الغربية بالتواطؤ مع السعودية “في انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب” على خلفية تزويد الرياض وحلفائها بالأسلحة.

وأحصى موقع “يمنداتا بروجكت أورغ” 16749 عملية قصف جوي شنها التحالف السعودي الإماراتي بين مارس/آذار 2015 ومارس/آذار 2018 استنادا إلى عدد كبير من المصادر، ضمنها وكالات الأنباء ومواقع التواصل والمنظمات غير الحكومية والسلطات المحلية.

وبالإضافة إلى قصف المدنيين والمدارس والمستشفيات، تندد المنظمات غير الحكومية بالحصار البحري الذي يحد من إيصال المنتجات الغذائية. وتستخدم بهذا الحصار الذي تفرضه الرياض وأبو ظبي فرقاطات باعتها فرنسا، وفقا لتوني فورتان من “مرصد التسلح”.

وكان الاعلام الحربي التابع لجماعة الحوثيين بث مشاهد مصورة لعثور مسلحي الجماعة على “حفاظات” داخل مدرعات للجيش السعودي جرى اعطابها خلال اشتباكاتٍ مع مقاتلي الجماعة.

ووصفت قناة “المسيرة” التابعة للحوثيين العثور على تلك “الحفاظات” داخل مدرعات الجيش السعودي بالأمر الصادم.