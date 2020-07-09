بطريقة شيطانية .. فتاة تنتقم من عشيقها بعدما أقام معها علاقات حميمة ورفض الزواج منها!

بطريقة شيطانية، انتقمت فتاة مصرية من عشيقها لقيامه بمعاشرتها معاشرة الأزواج على مدار عام والتهرب من الزواج منها في السويس .

وكشفت الفتاة تفاصيل جريمتها المروعة أثناء التحقيق معها، وقالت إنها استدرجت المجني عليه بحجة إقامة علاقة جنسية وعقب ذلك دست له أقراصا مخدرة في الطعام حتى فقد الوعي.

واعترفت أنها استعانت بشابين آخرين خنقا المجني عليه وسرقوا متعلقاته الشخصية، ونقلوا الجثة وألقوها في أرض زراعية .

وأسفرت التحريات عن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم للواقعة، وأحيل الملف للنيابة العامة.