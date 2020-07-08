ياسمين صبري تُفقِد عمرو أديب أعصابه وتُصيبه بالصدمة بعد هذا الطلب .. هو رفض وهي اعتبرتها إهانة!

صدمت الفنانة المصرية ياسمين صبري المذيع المصري عمرو أديب بعد وضعها مبلغاً ضخماً لتحلّ ضيفةً على برنامج “الحكاية” الذي يقدّمه على قناة MBC مصر.

وبحسب ما تم تداوله، فإنّ ياسمين صبري طلبت 250 ألف دولار أجراً مقابل الظهور مع عمرو أديب في حلقة خلال عيد الأضحى المبارك، الأمر الذي أدّى لوقف المفاوضات بين القائمين على البرنامج والفنانة.

ووصفوا الأجر الذي طلبته ياسمين صبري بالخيالي، حيث يعادل أربعة ملايين جنيه مصري.

عمرو أديب –وفق المصادر- أصيب بصدمة عندما علم بالأجر الذي طلبته ياسمين.

وطلب “عمرو” من فريق “الحكاية” أن يبلغوا ياسمين صبري بأنه لن يدفع لها إلا 100 ألف جنيه مصري (6251 دولارًا) الأمر الذي رفضته الفنانة العرض وعدّته إهانة لها.

جديرٌ بالذّكر أنّ الإعلامية الكويتية مي العيدان كانت كشفت المبلغ الذي تقاضته ياسمين صبري لقاء ظهورها في الحلقة الثالثة من برنامج المقالب “رامز مجنون رسمي” الذي قدّمه الفنان المصري رامز جلال رمضان الماضي.

وقالت العيدان إنّ “ياسمين صبري قبضت مليونين دولار مقابل تتهزأ وينمسح بكرامتها الأرض مع رامز .. شكل أبو هشيمة مو مكفيها”.

وقبل أيام، نشرت الفنانة ياسمين صبري صورة التقطتها بصالة الألعاب الرياضية ظهرت فيها ببطن منتفخ نوعاً ما، الأمر الذي دفع بعض متابعيها للاعتقاد بأنها حامل من زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.

لكنّ مصادر مقربة من الفنانة ياسمين نفت الأنباء التي تحدثت عن حملها من “أبو هشيمة”، مشيرةً إلى أنّ الملامح التي بدت عليها وهي مرهقة تعود إلى التمارين الرياضية الشاقة التي تواظب على ممارستها.

وأوضحت المصادر أن ياسمين صبري وزوجها أبو هشيمة اتفقا على تأجيل خطوة الإنجاب خلال الفترة الحالية لأسباب بعضها خاصة، حيث يتفرغان لأعمالهما، وبعضها عامة ومعروفة للجميع وهي المخاوف من انتشار فيروس كورونا كون ياسمين لا ترغب في متابعة مع أطباء والتردد على المستشفيات في الفترة الحالية.