وقعت في المحظور مرة أخرى.. “شاهد” الفيديو الذي حذفته غادة عبدالرازق بعد دقائق من نشره!

أثارت الفنانة المصرية غادة عبدالرازق، موجة جدل واسعة بعد نشرها فيديو فاضح مرة أخرى عبر “انستجرام”.

ورغم أن غادة عبدالرازق قامت بحذفه بعد دقائق فقط من نشره، إلا أن الناشطين تمكنوا من حفظه وتداوله.

غادة عبدالرازق تحذف هذا #فيديو من حسابها على الانستغرام بعد دقائق من نشره pic.twitter.com/GoScl2MFDs — مشاهير'و'خرابيط! (@_jiif) July 8, 2020

وتظهر غادة بالفيديو الذي رصدته “وطن” أثناء مفاجأة صديقاتها لها بعيد ميلادها، وكانت ترتدي شورت قصير جداً يُشبه الملابس الداخلية، ما فجر موجة غضب جديدة ضدها، وأعاد حادثة ظهور صدرها بشكل فاضح إلى الواجهة مرة أخرى.

وقبل ثلاث سنوات، أشعلت غادة مواقع التواصل الإجتماعي بعد ظهور صدرها بشكل واضح خلال بثّ مباشر على “إنستجرام” أيضاَ، وكانت ترتدي ملابس النوم وفي حالة غير طبيعية، ورجّح المتابعون آنذاك بأنها في حالة سكر، ولم تلاحظ ظهور أجزاء حساسة من جسدها على الاطلاق، وفور انتباهها قامت بحذف الفيديو والاعتذار، والتبرير بأنها كانت في حالة تعب وإرهاق شديدين.

وتقضي غادة عبدالرازق حالياً إجازتها الصيفية مع زوجها مدير التصوير هيثم زنيتا، ولا تنفك عن نشر صور جريئة لهما أثناء قضاء شهر العسل في الساحل.

يُذكر أن غادة تعاونت في مسلسل “حكاية حياة” الذي عُرض في رمضان 2013 مع زوجها، ونشأت بينهما قصة حب وعقدا القران وقتها إلا أنهما انفصلا بعدها، لتعود العلاقة مجدداً أثناء تصوير مسلسل”سلطانة المعز” الذي عرض في رمضان الماضي.