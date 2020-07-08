“لغوا الأقمار الصناعية وحيشتغلوا بالورق”.. “شاهد” نائب مصري “خياله واسع” يكشف ضبط طائرات ورقية للتجسس!

أثار النائب في البرلمان المصري، خالد أبوطالب، موجة سخرية واسعة، بعد إعلانه ضبط السلطات المصرية سحنة طائرات ورقية متخصصة للتجسس.
وقال أبو طالب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي المحسوب على النظام المصري وائل الأبراشي، رصدتها “وطن”، إن السلطات المختصة ضبطت شحنة طائرات ورقة مزودة بكاميرات تجسس قادمة من فرنسا.
وأضاف أبو طالب: “ضبطنا طائرات ورقية مزودة بكاميرات تجسس، ويتم استغلال التطور التكنولوجي بطريقة خاطئة وفوجئنا بالشحنة وصلت من فرنسا والجهات المعنية اتخذت فيها موقف وهي كانت مزودة بكاميرات مراقبة وصغيرة الحجم”.
وأثارت تصريحات النائب المصري، استغراب الإعلامي وائل الأبراشي، حيث رد عليه بالقول: “عندنا عيال شطار جداً في تصنيعها!”.
رواد مواقع التواصل الاجتماعي سخروا من تصريحات النائب المصري، معتبرين أن ذلك يأتي في إطار الاستخفاف بعقول المصريين والترويج لنظرية المؤامرة.