الأميرة هيا أفقدته صوابه.. “شاهد” محمد بن راشد يرقص كالأطفال أمام الكاميرات ويثير موجة سخرية واسعة

تداول ناشطون مقطع فيديو، أظهر حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد في احد المؤتمرات العالمية في دبي وهو يرقص كالأطفال، الامر الذي أثار موجة سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر ابن راشد في مقطع الفيديو الذي رصدته “وطن”ـ والذي يعود إلى ما قبل جائحة كورونا كما هو واضح، يتراقص أمام المصوريين الامر الذي اثار سخرية واسعة، ودفع العديد لربط سلوك الرجل الاقوى في دبي إلى أزمته مع طليقته الأميرة هيا بنت الحسين الذي رفعت عليه دعوى خلع في محاكم بريطانيا وأثارت جنونه بهذه الخطوة.

اوش اووش 😂😂 pic.twitter.com/oEVON8oopW — خالد بن علي الكواري (@khalidbinali77) July 7, 2020

واثار مقطع الفيديو المتداول سخرية واسعة، حسب ما رصدت “وطن” على تويتر من تعليقات، وجهت انتقاداً حاداً للشيخ الإماراتي الذي يعتبر الحاكم الفعلي لدبي ورئيس الحكومة الاماراتية على سلوكه غير السوي في العديد من الفيديوهات التي ظهر فيها مؤخراً.

اذا تطلب خبل من جبل علي 😅 — Eng. Ali Al-Saadi (@aj_alsaadi) July 8, 2020

الحمدالله على نعمة العقل والثقل — قطري وشيخي تميم (@qatari_2017) July 8, 2020

لاحول ولا قوه الا بالله مبز طير عقله — دهن العود (@OaWRBmUgHvo5YTe) July 8, 2020

استخف الريال جننته هيا من عقب ماخذت العيال والفلوس وطارت تبهدل من القضايا الي من وراها😂 — التَّمِيْمِيَّةُ (@qw65s) July 8, 2020

هوا لا يعرف معني كلمة عالم ..هو يعرف معني الرقص — عمار (@XYgXocoQv6zv5Sn) July 8, 2020

وطفت على الساحة مؤخراً العديد من الفضائح لحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد، اذ يبدو أن فضيحته الأخيرة، مع طليقته الأميرة الأردنية هيا بنت الحسين لم تكن الأولى ولن تكون الأخيرة.

يشار إلى أنه في الفترة الأخيرة هيمن على اهتمام الصحف البريطانية بنسخها الورقية والإلكترونية، خبر إصدار المحكمة العليا البريطانية حكمها لصالح الأميرة هيا بنت الحسين، وتحميلها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، مسؤولية اختطاف ابنتيه، وإعادتهما قسراً إلى الإمارات.

وتصدر الموضوع الصفحة الأولى في عدد من الصحف منها الغارديان والتايمز والديلي تلغراف، طيلة أسابيع.

وبدأت معركة حضانة الطفلين في شهر مايو الماضي وعقدت عدة جلسات بالمحكمة العليا في لندن أمام آندرو ماكفارلين رئيس قسم شؤون الأسرة وكانت جلسات خاصة.

وقال الطرفان في بيان في يوليو الماضي إن القضية لا تتعلق بالطلاق أو بمشاكل مالية بل تقتصر على رعاية الطفلين.

ويقول موقع “بيلد” إن الأميرة هيا ليست هي المرأة الأولى التي تهرب من محيط حاكم دبي القوي، الذي تقدر ثروته بـ10 مليارات يورو.

فقد سبق أن حاولت اثنتان من بناته الهروب: شمسة (38 عاماً) هربت داخل إنجلترا بسيارة، قبل أن يتم اقتيادها من كامبريدج وإعادتها إلى دبي، ولطيفة (32 عاماً)، التي حاولت الهروب بيخت من عمان قبل أن تعترضها البحرية الهندية وتعيدها إلى والدها.