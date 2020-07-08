“الأمير المُشاكس”.. محكمة كويتية تمتنع عن النطق بمعاقبة الشيخ عبدالله سالم الصباح بعد آخر فضائحه!
امتنعت محكمة الجنايات الكويتية، عن النطق بعقوبة الشيخ عبدالله سالم الأحمد الصباح، وهو أحد أفراد الأسرة الحاكمة في الكويت، والذي أساء قبل عام إلى الضابط صالح الراشد.
وذكرت صحيفة “الأنباء” الكويتية، أن المحكمة ألزمت الشيخ عبدالله الصباح بدفع كفالة قيمتها 3000 دينار، أي ما يُقارب الـ10 آلاف دولار، والتعهد بالتزام حسن السيرة والسلوك لمدة سنتين.
ويعني الامتناع عن النطق بالعقوبة في القانون، تقدير المحكمة بأن الجاني ارتكب الجريمة المسندة إليه وثبتت إدانته بما يستوجب عقوبته فيما لو مضت المحكمة في المحاكمة؛ إلا أنها قدرت أن تقف بالإجراءات عند هذا الحد لما رأته من توافر اعتبارات التخفيف.
وبدأت القضية حين تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعاً صوتياً لمكالمة هاتفية بين الشيخ الصبح، والضابط صالح الراشد، يسأله بها الشيخ عن سبب رفضه تمرير معاملة سيارات، وطرده الشخص الذي أرسله من مكتبه.
فيُجيب الضابط بأنه رفض المعاملة لأنه لا يوجد بوكالتها بيع وشراء، فيُصر الشيخ أنه صاحب الوكالة، ويتمسك صالح الراشد برأيه ويُصر على ضرورة اكتمال شروط المعاملة قانونياً، فيقوم الشيخ عبدالله الصباح بتهديده في النهاية.
ودشن الناشطون آنذاك هاشتاج #محشوم_المقدم_صالح_الراشد، استنكروا خلاله تصرف الشيخ، وطالبوا بمحاسبته وتكريم الضابط.
وهو ما حدث لاحقاً، حين قام وزير الداخلية خالد الجراح الصباح باستقبال الضابط راشد وتكريمه ، والتأكيد أنه لا أحد فوق القانون، فيما تم ضبط الشيخ عبدالله سالم الصباح، وإحالته للنيابة العامة آنذاك للتحقيق معه، والذي حاول الإنكار في البداية أن التسجيل لا يعود له.
وتم الإفراج عن الشيخ عبدالله الصباح عقب سجنه لأكثر من شهر بعد تنازل الضابط الراشد عن حقه.
الجدير بالذكر أنه سبق أن حُكِم على الشيخ عبد الله الصباح بالسجن ثلاثة أعوام بتهمة الإساءة لأمير البلاد، وقضى منها عاما واحدا ثم أُفرج عنه عام 2017 بعفو خاص.
كما تم التحقيق معه عام 2012 بسبب تغريدات اعتبرتها السلطات تعاطفا مع المعارضة الكويتية وإساءة للأمير، إضافة إلى اعتقاله عام 2015 لمدة 10 أيام على خلفية التحقيق في تهمة مماثلة.