“الأمير المُشاكس”.. محكمة كويتية تمتنع عن النطق بمعاقبة الشيخ عبدالله سالم الصباح بعد آخر فضائحه!

امتنعت محكمة الجنايات الكويتية، عن النطق بعقوبة الشيخ عبدالله سالم الأحمد الصباح، وهو أحد أفراد الأسرة الحاكمة في الكويت، والذي أساء قبل عام إلى الضابط صالح الراشد.

وذكرت صحيفة “الأنباء” الكويتية، أن المحكمة ألزمت الشيخ عبدالله الصباح بدفع كفالة قيمتها 3000 دينار، أي ما يُقارب الـ10 آلاف دولار، والتعهد بالتزام حسن السيرة والسلوك لمدة سنتين.

ويعني الامتناع عن النطق بالعقوبة في القانون، تقدير المحكمة بأن الجاني ارتكب الجريمة المسندة إليه وثبتت إدانته بما يستوجب عقوبته فيما لو مضت المحكمة في المحاكمة؛ إلا أنها قدرت أن تقف بالإجراءات عند هذا الحد لما رأته من توافر اعتبارات التخفيف.

محكمة الجنايات تقضي بالامتناع عن النطق بعقاب الشيخ عبدالله سالم الاحمد وتعهد بكفالة 3 آلاف دينار مدة سنتين في قضية الإساءة للمقدم صالح الراشد من الإدارة العامة للمرور في وزارة الداخلية عبر مكالمة هاتفية تم تسجيلها pic.twitter.com/KAvG8FaFZF — كواليس سياسية (@wakpolitician) July 7, 2020

وبدأت القضية حين تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعاً صوتياً لمكالمة هاتفية بين الشيخ الصبح، والضابط صالح الراشد، يسأله بها الشيخ عن سبب رفضه تمرير معاملة سيارات، وطرده الشخص الذي أرسله من مكتبه.

فيُجيب الضابط بأنه رفض المعاملة لأنه لا يوجد بوكالتها بيع وشراء، فيُصر الشيخ أنه صاحب الوكالة، ويتمسك صالح الراشد برأيه ويُصر على ضرورة اكتمال شروط المعاملة قانونياً، فيقوم الشيخ عبدالله الصباح بتهديده في النهاية.

مكالة الشيخ عبدالله سالم الصباح



ورئيس قسم تراخيص مركبات العاصمه المقدم صالح فؤاد الراشد قام الشيخ باهانه المقدم صالح فواد الراشد#وزارة_الداخلية



تقاضي شيخ بتهمة الاساءة واهانة

المقدم صالح الراشد بعد تسجيل صوتي قام به الأول تداول التواصل الإجتماعي



#محشوم_المقدم_صالح_الراشد pic.twitter.com/hBtrigWExx — منظار (@mentharkw) October 9, 2019

ودشن الناشطون آنذاك هاشتاج #محشوم_المقدم_صالح_الراشد، استنكروا خلاله تصرف الشيخ، وطالبوا بمحاسبته وتكريم الضابط.

وهو ما حدث لاحقاً، حين قام وزير الداخلية خالد الجراح الصباح باستقبال الضابط راشد وتكريمه ، والتأكيد أنه لا أحد فوق القانون، فيما تم ضبط الشيخ عبدالله سالم الصباح، وإحالته للنيابة العامة آنذاك للتحقيق معه، والذي حاول الإنكار في البداية أن التسجيل لا يعود له.

فيديو / وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح للمقدم صالح الراشد: المواطنون جميعهم أمامك متساويين بالقانون.. «الكبير تقوله عمي والصغير أخوي».#محشوم_المقدم_صالح_الراشد pic.twitter.com/rstKyczBRG — المجلس (@Almajlliss) October 10, 2019

وتم الإفراج عن الشيخ عبدالله الصباح عقب سجنه لأكثر من شهر بعد تنازل الضابط الراشد عن حقه.

الجدير بالذكر أنه سبق أن حُكِم على الشيخ عبد الله الصباح بالسجن ثلاثة أعوام بتهمة الإساءة لأمير البلاد، وقضى منها عاما واحدا ثم أُفرج عنه عام 2017 بعفو خاص.

كما تم التحقيق معه عام 2012 بسبب تغريدات اعتبرتها السلطات تعاطفا مع المعارضة الكويتية وإساءة للأمير، إضافة إلى اعتقاله عام 2015 لمدة 10 أيام على خلفية التحقيق في تهمة مماثلة.