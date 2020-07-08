“شاهد” أمل الشهراني بحالة غير طبيعية على السرير: “سأدخل جهنم بجسد جميل وليس بكرش مثلكم”!!

خرجت الناشطة السعودية أمل الشهراني عن صمتها للرد على حملة الانتقادات التي تعرضت لها بعد نشرها صوراً جريئة لها بالبكيني، واتهامها بالإساءة لاسم قبيلتها، ولبلدها.
وظهرت الشهراني بمقطع فيديو متداول رصدته “وطن”، وهي بحالة غير طبيعية على سريرها، ووجهت كلامها للمنتقدين قائلة: “بعدين انتوا ياللي تقولون لي فشلتي أمي، فضحتوا اسم القبيلة، جهنم، والجنة، أساساً انتوا داخلين الجنة؟”.
وتابعت: ” ياعمي إنتي وإياها وإياه صافين في جهنم تستقبلوني هناك، عالأقل أنا بالمايوه وبالجسم الزين أكون في جهنم، وأنتوا بكروشكم تستنوني، كلنا داخلين سوا حبيبي”.
ووجهت رسالتها للفتيات اللواتي عبرن عن شعورهن بالصدمة تجاه تصرفاتها الأخيرة، وقالت أمل: “ولا اللي تقولي كنت مُعجبة فيكي وأحبك بس انصدمت فيكي، أموت ماعاد أتنفس إذا ما أعجبتي فيني، يلا طسي إنتي وياها، أبغى قهوة بس ما أبغى اعجابكم”.
ورأى الناشطون أنها تمر بحالة غير طبيعية بشكل واضح، وطالبوها بعدم التعميم، وذكروها بأن الجنة والنار ليست بيدها، ولا بيد أي مخلوق.
ورأى آخرون أن أمل الشهراني تُحاول إثارة الجدل، لكنها أثارت الشفقة، بينما تساءل ناشط عن سبب محاولة مشهورات السعودية الدائمة بإظهار أن أجسادهن مثالية.
وأثارت أمل الشهراني ضجة في الأيام الماضية، حين نشرت صورتين مُتتاليتين لها وهي ترتدي أجرأ أنواع البكيني على الشاطئ، برفقة أطفالها.
وفجر ظهور أمل الشهراني بالبكيني مرة أخرى موجة غضب بين السعوديين الذين رأوا أنها تُعاند فقط وأن المرة القادمة سيكون ظهورها بلا ملابس من الأساس.
يُذكر أن أمل الشهراني من بين أكثر الشخصيات السعودية المثيرة للجدل، وتعيش مع أولادها في أوروبا وترى نفسها ناشطة في حقوق المرأة وتطرح بشكل مستمر قضايا مثيرة للجدل وتستفز الشارع السعودي باستمرار بما تنشره من صور ومقاطع فيديو جريئة لا تتناسب مع المجتمع السعودي.