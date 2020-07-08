“شاهد” أمل الشهراني بحالة غير طبيعية على السرير: “سأدخل جهنم بجسد جميل وليس بكرش مثلكم”!!

خرجت الناشطة السعودية أمل الشهراني عن صمتها للرد على حملة الانتقادات التي تعرضت لها بعد نشرها صوراً جريئة لها بالبكيني، واتهامها بالإساءة لاسم قبيلتها، ولبلدها.

وظهرت الشهراني بمقطع فيديو متداول رصدته “وطن”، وهي بحالة غير طبيعية على سريرها، ووجهت كلامها للمنتقدين قائلة: “بعدين انتوا ياللي تقولون لي فشلتي أمي، فضحتوا اسم القبيلة، جهنم، والجنة، أساساً انتوا داخلين الجنة؟”.

وتابعت: ” ياعمي إنتي وإياها وإياه صافين في جهنم تستقبلوني هناك، عالأقل أنا بالمايوه وبالجسم الزين أكون في جهنم، وأنتوا بكروشكم تستنوني، كلنا داخلين سوا حبيبي”.

أمل الشهراني ردًا على منتقدي ظهورها بالمايوه:



"على أساس انتوا داخلين الجنة! ياعمي كلنا رايحين جهنم" pic.twitter.com/RhB2Mxhdz5 — We Heard Rumors (@whrumor) July 7, 2020

ووجهت رسالتها للفتيات اللواتي عبرن عن شعورهن بالصدمة تجاه تصرفاتها الأخيرة، وقالت أمل: “ولا اللي تقولي كنت مُعجبة فيكي وأحبك بس انصدمت فيكي، أموت ماعاد أتنفس إذا ما أعجبتي فيني، يلا طسي إنتي وياها، أبغى قهوة بس ما أبغى اعجابكم”.

ورأى الناشطون أنها تمر بحالة غير طبيعية بشكل واضح، وطالبوها بعدم التعميم، وذكروها بأن الجنة والنار ليست بيدها، ولا بيد أي مخلوق.

والله بدون تنمر البنت وضعها صعب وواضح يا انها مدمنه او تعاني من مشاكل نفسيه ، واللي زودها عليها الغربة مع تربية عيالها ومافيه احد يحتويها او يساعدها ، تحزن والله . — سلطان (@lawyer_sultan87) July 7, 2020

لمتى بتجلسو تتكلمو عن جنهم والجنه كان الموضوع بيدكم وبكيفكم وعلى اساس انها عرفت ترد الحين لمن قالت صافين قدامي! — 🦩 (@ciix_90) July 7, 2020

تتكلم عن نفسها اذا هي ضامنه جهنم مشكلتها! — NA. (@Na_alawni) July 7, 2020

وما نحن إلا جنائز مؤجلة فاستقيمي أيتها النفس ربما سيكون الرحيل قريباً. — مَلـــك ♛ (@mlk737) July 7, 2020

ورأى آخرون أن أمل الشهراني تُحاول إثارة الجدل، لكنها أثارت الشفقة، بينما تساءل ناشط عن سبب محاولة مشهورات السعودية الدائمة بإظهار أن أجسادهن مثالية.

تحسب نفسها مثيره للجدل وهي مثيره لشفقه . — الكهله 👵🏻 (@hebah_13h) July 7, 2020

ايش قصة المشهورات السعوديات مع الجسم ؟

ليه عندهم هوس يثبتون انو اجسامهم حلوة

وباقي الشعب مكرش ومو مهتم بنفسه

هي وهند القحطاني والعنود ؟!!!!!

بالله هذا هو انجازهم في الحياة ،.!! — عـزة🦋،.إحكي يا شهرزاد🔮 (@zozania2) July 8, 2020

تجيني قشعريره بمجرد اسمع شخص يتساهل بالاخره وكأنه شيء عادي ؟ تراه عذاب يافله انتِ وياها — ‏ريفال (@revalqa1) July 7, 2020

وأثارت أمل الشهراني ضجة في الأيام الماضية، حين نشرت صورتين مُتتاليتين لها وهي ترتدي أجرأ أنواع البكيني على الشاطئ، برفقة أطفالها.

وفجر ظهور أمل الشهراني بالبكيني مرة أخرى موجة غضب بين السعوديين الذين رأوا أنها تُعاند فقط وأن المرة القادمة سيكون ظهورها بلا ملابس من الأساس.

مُحبة إثارة الجدل " أمل الشهراني" في سيلفي مع أولادها. 📸 pic.twitter.com/FC3zihuWd6 — Celebs Zone (@CelebsZo) June 28, 2020

يُذكر أن أمل الشهراني من بين أكثر الشخصيات السعودية المثيرة للجدل، وتعيش مع أولادها في أوروبا وترى نفسها ناشطة في حقوق المرأة وتطرح بشكل مستمر قضايا مثيرة للجدل وتستفز الشارع السعودي باستمرار بما تنشره من صور ومقاطع فيديو جريئة لا تتناسب مع المجتمع السعودي.