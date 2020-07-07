هدير الهادي في ورطة كبيرة .. الأمن اصطحبها الى الشقة التي تمارس فيها الدعارة وهذا ما ضبطه لتنهار وتعترف!

انهارت هدير الهادي إحدى فتيات “تيك توك” المتهمة بترويج نفسها لممارسة الرذيلة، خلال التحقيقات معها، بعد القبض عليها من الجهات الأمنية في مصر .

وفي البداية، ادّعت هدير الهادي أن والدها مليونير ووالدتها سيدة أعمال، وأنها لا تقدم مواد إباحية.

وبتضييق الخناق عليها ومواجهتها بكل الأفلام والصور المخلة والخادشة للحياء التي قامت الإدارة لمباحث العامة للآداب بتجميعها لها من المواقع الإباحية، انهارت تماما، واكدت إن أسرتها متوسطة الحال وفى حالة متواضعة وتقوم بالصرف على معيشتهم من خلال تحويل الأموال لهم.

وقالت هدير الهادي إنها كانت تعمل في شركة دعاية للمنتجات على مواقع التواصل وقامت باستقطابها لعرض نفسها وتسجيل مقاطع خادشة للحياء لتسويق المنتجات مستغلين حالة الفقر مقابل مبالغ مالية.

وذكرت أن تلك الشركة كانت تطلب منها الترويج للمنتجات باستخدام الإثارة والإغراء.

وجرى ضبط المتهمة بمنطقة الحصري بـ6 أكتوبر، حيث كانت تنتظر أحد أصدقائها وهو شاب يحمل إحدى الجنسيات العربية، وذلك بناء على اتفاق بينهما للممارسة الرزيلة مقابل مبالغ مالية.

واصطحبت قوة من مباحث هدير الهادي إلى مكان سكنها بحدائق أكتوبر لتفتيشها.

وعثرت القوة بداخل الشقة على أجهزة تصوير تستخدمها في انتاج فيديوهات لنفسها.

ووجدت ايضاً فلاشه عليها مقاطع جنسية للفتاة مع أحد الأشخاص، واعترفت المتهمة بأنها تربطهما علاقة ويقوم بالإنفاق عليها وأحيانا يقيم معها.

وأكد الجيران للنيابة تضررهم من تصرفات الفتاة المشينة خاصة خروجها ودخولها مع الشباب دون حياء.

وأمرت النيابة العامة بإغلاق الشقة بالشمع، وحبس هدير 4 أيام على ذمة التحقيقات.