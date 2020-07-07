ناشط يمني يثير الجدل باقتراح مبادلة العُماني عبدالله الشامسي ببعض أسرى الإمارات لدى الحوثي رداً للجميل

أثار ناشط يمني داعم لجماعة الحوثي باليمن جدلا واسعا باقتراحه مساعدة سلطنة عمان، في تحرير الأسير العماني بسجون أبوظبي عبدالله الشامسي عبر مبادلته مع أسرى الإمارات لدى الحوثيين إن كان ذلك متاحا.

وقال النشاط اليمني الموالي لجماعة الحوثي في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن):”ماقدمته سلطنة عمان لليمن من مواقف حره وأبيه لاينكره إلا جاحد”

ماقدمته سلطنة عمان لليمن من مواقف حره وأبيه لاينكره إلا جاحد

هذه الصوره بالأسفل لمعتقل عماني لدى سلطة الإمارات ويتعرض للتعذيب تم إعتقاله وهو قاصر وحكم عليه بالمؤبد .



أتمنى لو كان لدينا أسرى إماراتيين

لنبادله بهم ونرد الجميل لأبناء قابوس رحمه الله . pic.twitter.com/ZUXznJqpj8 — ابويوسف جحاف 🕑 (@aboyosifjahaff) July 6, 2020

وتابع موضحا مقترحه بشأن عبدالله الشامسي:”هذه الصورة بالأسفل لمعتقل عماني لدى سلطة الإمارات ويتعرض للتعذيب تم اعتقاله وهو قاصر وحكم عليه بالمؤبد، أتمنى لو كان لدينا أسرى إماراتيين لنبادله بهم ونرد الجميل لأبناء قابوس رحمه الله .”

واثارت تغريدة الناشط العماني تفاعلا كبيرا بين النشطاء العمانيين.

شكرا لمشاعركم الطيبه يااهل اليمن — البيرق العماني. (@dvovvaBCe5xbwqm) July 6, 2020

بارك الله فيك على تبادل هذا الكلام الطيب الله يحفظ اليمن وشعب اليمن ونعم الجيرة الله يحفظكم إن شاء الله ويسهل امركم ترجع اليمن نفس قبل واحسن إن شاء الله تكونوا يد واحدة — احمد الطيب (@rTECLUS6zoIhmni) July 6, 2020

فيما أيد ناشطون يمنيون هذه الفكرة وتمنوا تنفيذها، حيث كتب أحدهم:”أشقاءنا في عمان يستاهلوا نفديهم بدماءنا مش فقط بمبادلة أسرى .. أؤيد وبقوة.”

أشقاءنا في عمان يستاهلوا نفديهم بدماءنا مش فقط بمبادلة أسرى .. أؤيد وبقوووووووووووة.

⁦✌️⁩⁦✌️⁩⁦🇾🇪⁩⁦🇾🇪⁩⁦🇴🇲⁩⁦🇴🇲⁩⁦✌️⁩⁦✌️⁩ — Yemen Supporter (@LongLiveYemen) July 6, 2020

ويشار إلى أنه قبل يومين كشفت والدة المعتقل العُماني بسجون الإمارات عبدالله الشامسي، تفاصيل صادمة عن وضعه الصحي داخل معتقلات عيال زايد مشيرة إلى اضراب عبدالله عن الطعام رفضا للظلم الذي يتعرض له.

وبحسب ما نقله المعارض الإماراتي عبدالله الطويل في تغريدة له رصدتها (وطن) فإن والدة عبدالله الشامسي تقول إنه قد وصلتها معلومات بأن ابنها صحته تدهورت في السجن، وهو مضرب عن الطعام.

وتابع المعارض الإماراتي في تغريدته:”وقد سبق وأكدنا اصابته بفيروس #كورونا، تضامنوا بأقلامكم ومشاعركم مع هذه الأم المكلومة، لعل الفرج يكون بين دعائكم، ولعن الله المستبد”

وكانت منصة “نحن نسجل” الحقوقية الدولية، أكدت في مايو الماضي إصابة عبدالله الشامسي بفيروس كورونا.

وقالت المنصة التي تهتم بجمع البيانات وتوثيق الانتهاكات عبر التفاعل مع الضحايا والنشطاء ومؤسسات المجتمع المدني، حينها إنّ نتيجة فحص “الشامسي” ظهرت “إيجابية” أي أنّه مُصاب، يوم 28 مايو، ليتم عزله مع ما يقارب من 30 شخص آخر في عنبر خاص.

ومؤخراً، أصدرت محكمة أبو ظبي حكماً نهائياً بالسجن المؤبد ضد الشاب العماني “عبدالله الشامسي” الذي مر أكثر من عامين على تغييبه في سجون الإمارات، بتهمة تزعم تخابره مع دولة قطر والعمل لصالحها، رغم أنه كان حينها قاصراً ولم يتجاوز 17 عاماً.

وأصيب عبدالله الشامسي في سجنه بمرض نفسي، وآخر خبيث، واستُئصلت إحدى كليتيه، ويعيش الآن بكلية واحدة في وضعٍ صحي صعب، فيما مُنعت والدته من زيارته أو حتى الاتصال به وسماع صوته.