“كان يعرف مصيره”.. “شاهد” ناشط عراقي يكشف هوية قتلة هشام الهاشمي وهذا ما سربه

وجه الناشط السياسي العراقي، غيث التميمي، رسالة إلى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بشأن عملية اغتيال الخبير الأمني هشام الهاشمي في بغداد أمس الاثنين.

وقال التميمي، في تغريدة رصدتها “وطن”، إن لديه وثائق تحدد الجهة المتورطة بقتل الخبير الأمني هشام الهاشمي، لافتاً إلى أنه مستعد لتزويد رئيس الوزراء بكافة التفاصيل.

وأضاف التميمي: “لدي وثائق تحدد الجهة المتورطة بقتل هشام الهاشمي زودني بها الشهيد هشام وأنا على أتم الاستعداد لتزويدكم بكافة التفاصيل، وقد تم تهديدي قبل قليل من نفس الجهة بسبب إعلاني عن وجود الوثائق”.

وتابع: “ننتظر منك الموقف وإذا قتلت فأنت مسؤول عن دمي ودم هشام”.

رئيس الوزراء @MAKadhimi لدي وثائق تحدد الجهة المتورطة بقتل @hushamalhashimi #هشام_الهاشمي زودني بها الشهيد هشام وانا على أتم الاستعداد لتزويدكم بكافة التفاصيل، وقد تم تهديدي قبل قليل من نفس الجهة بسبب اعلاني عن وجود الوثائق.

ننتظر منك الموقف واذا قتلت فانت مسؤول عن دمي ودم هشام — غيث التميمي GHAITH ALTAMIMI (@altamimi1981222) July 6, 2020

وفي تغريدة أخرى وبعدها بعدة ساعات، نشر التميمي، وثائق قال إنها للمتورطين في اغتيال الهاشمي، قائلاً: “ما وعدت وفاءً لك يا هشام، لن أسكت واشترك في قتلك عن طريق إخفاء الأدلة عن الرأي العام”.

وأضاف التميمي: “دم هشام مسؤوليتنا يا شباب يجب ان لا نسكت على جرائمهم، يجب أن لا ينام القتلة آمنين، وأقول للأخ الكاظمي مسؤوليتك الآن ولدينا مزيد”، متهماً كتائب حزب الله العراقية بتصفيته.

كما وعدت وفاءً لك يا هشام @hushamalhashimi لن اسكت واشترك في قتلك عن طريق اخفاء الادلة عن الرأي العام.

دم هشام مسؤوليتنا يا شباب يجب ان لا نسكت على جرائمهم، يجب أن لا ينام القتلة آمنين.

الأخ الكاظمي @MAKadhimi مسؤوليتك الآن، ولدينا مزيد! pic.twitter.com/RIrzAn4Ibk — غيث التميمي GHAITH ALTAMIMI (@altamimi1981222) July 6, 2020

الجدير ذكره، أن مصدر أمني عراقي، أعلن أمس الاثنين، أن مسلحين يركبون دراجتين ناريتين، أطلقوا النار على الخبير الأمني هشام الهاشمي في منطقة زيونة شرقي العاصمة بغداد.

وأوضح المصدر الأمني، أن الهاشمي فارق الحياة بعد نقله إلى المستشفى، بينما أكدت وزارة الداخلية العراقية أن رصاص المهاجمين أصاب الهاشمي في منطقتي الرأس والبطن، وأن العملية تمت بسلاح كاتم في منطقة زيونة بالقرب من منزله.

وأشارت إلى أن القوات الأمنية طوقت مكان الحادث وبدأت البحث عن الجناة الذين لاذوا بالفرار.

هذا وأظهر مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي رصدته “وطن”، لحظة مقتل الهاشمي وسط بغداد وذلك على يد مسلحين كانوا يستقلون دراجة نارية.

مقطع يوضح لحظة اغتيال #هشام_الهاشمي في #بغداد منطقة زيونة



رحمك الله ابو عيسى pic.twitter.com/jNNoI8rE0w — Yasser Eljuboori (@YasserEljuboori) July 6, 2020

وولد الهاشمي عام 1973 وتخرج في كلية الإدارة والاقتصاد، اعتقل وحكم عليه بالسجن من قبل نظام صدام حسين السابق، كما أنه أدار برنامج الأمن الوطني ومكافحة الإرهاب بمركز “آكد”، وكان عضوًا بفريق مستشاري لجنة تنفيذ ومتابعة المصالحة الوطنية.