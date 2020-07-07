دعاها لعيد ميلاده فكانت المفاجأة.. موظفة تكشف تفاصيل تحرش مديرها “الذئب” بها في دبي أمام النيابة!

كشفت موظفة آسيوية، تفاصيل مروعة حول تعرضها لتحرش مستمر من قبل مدير الشركة التي تعمل بها في دبي.

ورفعت النيابة العامة في دبي، لائحة اتهام بحق مدير الشركة إلى الهيئة القضائية في محكمة الجنايات بتهمة هتك عرض المجني عليها بالإكراه، مطالبة بحبسه وإبعاده عن الدولة، بحسب ما نقلت صحيفة 24 الإماراتية.

وقالت الموظفة (25 عاماً) في بلاغها للنيابة، أن مدير الشركة البالغ من العمر (45 عاماً) يُلاحقها في كل مكان تذهب إليه.

وأضافت الموظفة في التحقيقات، إنها التحقت بالعمل في الشركة بعدما أبلغها المدير أنه وظفها لأنه أحبها ويرغب في أن تكون هناك علاقة بينهما وأن تكون هناك ثقة مطلقة بينهما.

وأشارت الموظفة إلى أن المدير دعاها لحضور حفل عيد ميلاده في أحد الفنادق بهدف التعرف على عائلته، وحين توجهت إلى المكان فوجئت بوجوده بمفرده، وهناك تحرش بها لأول مرة.

وقالت الموظفة إن المتهم حاول التحرش بها أكثر من مرة في العمل، وفي كل مرة كان يعتذر ويطلب منها العودة إلى العمل، الى أن قررت وقف تصرفاته، وقدمت استقالتها ثم قدمت بلاغاً ضده.

وحول سبب تأخرها في تقديم البلاغ، أكدت الموظفة أنها لا تعرف قوانين الدولة وليس لديها أهل في دبي.

ووفقاً لأحد الشهود تحقيقات النيابة العامة فإن “المتهم عرض على المجني عليها 40 ألف درهم لقاء عدم فتح بلاغ ضده إلا أنها رفضت وأصرت على فتح البلاغ بسبب أفعاله”.