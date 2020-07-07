مهند بتار يكتب : عيال زايد كِبرِتْ !!

لا أعرف بالضبط توقيت ومناسبة المقطع المرئي الذي يظهر فيه الدكتور السياسي الكويتي عبدالله النفيسي وهو (يشرشِح) حكام الإمارات بسببٍ من إستغراقهم في جنون العظمة ، لكنّ ما ورد في هذا المقطع إنما يصلح لكل الزمن الإماراتي الممتد منذ وفاة الشيخ زايد ، وبتحديدٍ أدق ، منذ أن سَطا محمد بن زايد على كرسي القيادة الإماراتي وصولاً إلى يومنا هذا ، وفي المقطع المرئي إياه يتحدث النفيسي عن الجلابيب أو البذلات الواسعة التي يرتديها عيال زايد خلافاً لأحجامهم الطبيعية ، فيقول : تقف الطائرة وينزل منها متهندماً عبدالله بن زايد وزير خارجية الإمارات ، فيسأله الصحفيون عن ماهية رحلته ، ليجيب : (كنتُ في رحلة إلى أفغانستان) ، وعندها يسأله الصحفيون عما كان يفعله في أفغانستان ، فيقول : (كنتُ أطْمَئِنّ على ـ قواتي ـ هناك) ، وهنا يعلق النفيسي ساخراً : بهذا الجواب يتصور عبدالله بن زايد نفسه وكأنه دونالد رامسفيلد (وزير الدفاع الأمريكي الأسبق) ، فعندما يقول (قواتي) ، تحسَبها قوات أمريكا العظمى ، لكن أن تأتي المقولة على لسان عبدالله بن زايد ؟! ، يتساءل النفيسي مستغرباً ، قبل أن يستطرد مثيراً قهقهة السامعين : العيال كِبرِتْ (!!) .

الأقصوصة الحدث أعلاه ، وهي على الأرجح كانت ضمن أقاصيص شبيهة أخرى تضع عيال زايد في أحجامهم الضئيلة الصحيحة ، جعلت عبدالله بن زايد يُقدِم على (الإنتقام) من عبدالله النفيسي بمقطع مرئي نشره مؤخراً على صفحته التويترية ، وفي هذا المقطع الذي يجتهد القائمون عليه (عبثاً) للنيل من الدكتور النفيسي تستمع إلى (المُقتطَع) من بعض مقولاته في مناسبات عِدّة ، لا لشيء إلا لزجّهِ عنوةً في متوالية الجُمل والمصطلحات المكرورة الجاهزة من قبيل انتماءه إلى (الأخوان المسلمين الإرهابيين الشياطين السّفاحين المجرمين الأوغاد الخوارج المارقين القتلة … إلخ ) ، لكن الجهد المبذول لتوليف هكذا مقطع مرئي مفبرك ذهبَ أدراج الرياح ، بل ذهبَ نتفاً مُنتَّفة في مفرمة الآلاف من الردود الهجومية على خزعبلات عبدالله بن زايد التويترية بحق النفيسي ، وهذا إن أفصَحَ عن شيء فإنما يفصح عن مدى إستهجان الناس من تلك (النفخة الكذابة) التي تطبع عيال زايد ، فتدفعهم هذه بغلوّها الشاطح إلى إرتكاب حماقات خبط عشواء كالّتي نراها على الخارطة العربية ، فكما إن البعرة تدلّ على البعير ، تدلّ النتائج الكارثية للتدخلات الإماراتية الفجّة في شؤون هذا البلد العربي أو ذاك على عقلية عيال زايد ، وهي في الواقع عقلية هائمة ، لا تعرف لها وجهاً من قَفا ولا رأساً من أرجل ولا سياسة من تَياسة ، وإذا ما استثنينا مواقفها المبدئية الجليّة المناوئة للحياة الديمقراطية والغارقة في الحقد على الإسلام السياسي والممالئة للصهاينة فكلّ الذي نستشفه من تجلياتها الأخرى لا يتعدى أعراض جنون العظَمة ، ذلك لأن عيال زايد لا يملكون شيئاً من المعالم المحسوبة على العظَمة إلا إذا تجنينا عليها وحصرناها بحَصّالة البترودولار وأبراج التطاول الفولاذي مثلما هم يتوهمونها ، تماماً كذاك الوهم الذي ركبَ رأس عبدالله بن زايد ، فراحَ في غمرة إستعراضه الأخرق للقوة المتخًيَّلة يتبجح أمام الملأ بتفقد (جيشه) في أفغانستان ، وكأنهما وزير الدفاع الأمريكي وجيشه الجرّار ، وعلى ذات هذا المنوال يواصل النظام الإماراتي تحليقه المهبول في فضاء اللامعقول ، فتراه يتنطع هنا لتقليد الكبار لكنّ تصرفاته لا تخرج عن إطار الطيش الصبياني ، وتراه يتمادى هناك في بسط أطرافه حتى يكاد يتفسخ من فرط تمططه ، مثله في ذلك مثل تلك الضفدعة الرّعناء التي لا تنفكّ تنفخ نفسها لكي تبلغ حجم البقرة ، تاركة لنا أن نشفق لمرّتين ، فمرّة نشفق على إنفجارها الوشيك ، وأخرى على هذا الزمن العربي الذي سمح لنقيق الضفادع أن يصمّ آذاننا .

مهند بتار