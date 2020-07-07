كاتب سعودي يستفز القطريين بتغريدة “وقحة” عن حاكم قطر التركي ويعرض نفسه “للبهدلة” بعد هذه التغريدة!

هاجم الكاتب السعودي المقرب من الديوان الملكي، محمد آل الشيخ، النظام القطري والقائمين عليه، متهماً إياه بأنه أصبح أداة في يد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على حد قوله.

وقال آل الشيخ في تغريدة له عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ورصدتها وطن: “أما في الدوحة فحاكمها حالياً ألبرات البيراق وزير المالية التركي، وصهر أردوغان الذي بقي ليحصي أموال القطريين عد زيارة نسيبه أردوغان، والدوحة مجرد صراف آلي للمال فقط”.

اما في الدوحة فحاكمها حاليا البرات البيراق وزير المالية التركي وصهر اردوغان الذي بقي ليحصي اموال القطريين بعد زيارة نسيبه اردوغان والدوحة مجرد صراف آلي للمال فقط

(منقول) — محمد آل الشيخ 🇸🇦 (@alshaikhmhmd) July 7, 2020

وتسببت تغريدة آل الشيخ بردود أفعال عديدة من قبل المتفاعلين عبر تويتر، والذين منهم من اتخذ من حديث الرجل مادة للفكاهة والتندر، ومنهم من أخذ بانتقاد المملكة العربية السعودية، معتبراً بأنها ليست بذلك النظام الذي يحق له أن يعاير الآخرين بالنزاهة والاستقلالية.

وفي ذلك قال أحد المعلقين: “والرياض هي البنك الإسلامي ومناجم الذهب”.

والرياض هي البنك الاساسي ومناجم الذهب

😀😀 — muhammad ghazal (@ghazal_muhammad) July 7, 2020

فيما قال آخر ساخراً: “انتو خلصتوا من عد 460 مليار حق عمكم ترامب؟”.

انتو خلصتو من عد ٤٦٠ مليار حق عمكم ترامب — Algariyah (@algariyah) July 7, 2020

فيما قال ثالث: ” اما انتوا بسم الله عليكم. خلك مع تريكي وتغريداتة قبل يصير مستشار”

اما انتوا بسم الله عليكم.

خلك مع تريكي وتغريداتة قبل يصير مستشار.

كلكم يا الشيخ على صنف #اه_اه_يا_سالم#ترامب زاركم مرة وحدة ونشقت القربة الى اليوم حتى الضرائب رفعتوا على المساكين وما كفت ترامب ال 400 ملياار. #ولا زال تدفعون لين يغادر ترامب وبعدة نحر … — يوميات متابع (@Abu_bader65) July 7, 2020

وتابع:” كلكم يا الشيخ على صنف اه اه يا سالم، ترامب زاركم مرة وحدة ونشقت القربة الى اليوم حتى الضرائب رفعتوا على المساكين وما كفت ترامب ال 400 مليار، ولا زال تدفعون لين يغادر ترامب وبعدة نحر”.

ويستمر الكاتب السعودي محمد آل الشيخ، المعروف عنه “براعي التطبيع” في المملكة العربية السعودية، والذي على علاقة مقربة من أباطرة النظام السعودي، بالتطاول المستمر على الشعب القطري والتركي، والاستفزاز الذي لا ينقطع لكلا البلدين، بتوجيه مباشر من البلاط الملكي السعودي، والذي لا ينفك عن دفع الكتّاب والمثقفين خاصته، وجيوشه الالكترونية المعلومة، من الانقضاض على خصومه السياسيين في المنطقة، والذين منهم قطر وتركيا وغيرها من البلدان التي تحاول السعودية الإطاحة بسيادتهم واستقلال قرارهم الوطني.