“شاهد” فيديوهات حلا شيحة التي حذفتها من “تيك توك” خوفا من مصير سما المصري وهدير الهادي

أقدمت الفنانة المصرية الشهيرة والتي أثارت جدلا واسعا مؤخرا بعد خلعها الحجاب الذي ارتدته طيلة 13 عاما واعتزلت الفن الذي عادت إليه، على حذف جميع مقاطعها من تطبيق ” تيك توك” الشهير في خطوة مفاجئة غير مبررة دفعت النشطاء للتساؤل عن سبب ذلك.

واكتفت حلا شيحة بترك مقطع فيديو واحد لها تظهر فيه وهي تخضع لجلسة تصوير وتم بثّه منذ شهر رمضان الماضي، وعلقت عليه: “الصمت أحسن كتير من الكلام”، فيما ربط ناشطون بين حذفها لتلك المقاطع وحملات القبض على نجمات الـ”تيك توك” وحبسهم مؤخرا بتهم نشر الفجور والرذيلة في المجتمع.

وكان نتاج آخر هذه الحملات هو أمر النيابة بمدينة 6 أكتوبر بحبس “هدير الهادى” فتاة “تيك توك” 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ على خلفية ضبطها باتهامها بالتحريض على الفسق والفجور، وبث فيديوهات فاضحة وتخدش الحياء، ومخالفة قيم وعادت المجتمع، وتفحص جهات التحقيق اللاب توب الخاص بالفتاة، وهاتفها المحمول، والتى استخدمتهما فى تصوير وبث الفيديوهات عبر تطبيق “تيك توك”.

وسبق ذلك حكم حبس الراقصة المصرية المثيرة للجدل سما المصري بذات التهمة.

هذا وذكر متابعون أن الحملات الأمنية التي تشنها الأجهزة الأمنية على فتيات “تيك توك” قد تكون السبب في حذف حلا شيحة لمقاطعها بـ”تيك توك” خاصة بعد تشكيل لجنة لرصد كل ما يدور في هذا الموقع من فيديوهات خادشة للحياء ولا تتناسب مع القيم الخاصة بالمجتمع المصري.

وأوضح آخرون أيضًا أنه عند البحث عن فيديوهات حلا شيحة التي كانت قد بثتها عبر “التيك توك” وتم تحميلها عبر موقع “اليوتيوب” في محاولة لاكتشاف ما إذا كان بها محتوى خادش أم لا، تبين أن بعضها يحمل كلمات ربما تخوفت منها حلا شيحة خاصة وأن أي فيديو يتم بثّه على “التيك توك” يحمل بعض الإيحاءات بالكلام.

ومما حملته بعض فيديوهات حلا شيحة قولها في إحدى الفيديوهات: “أريد خبزًا وحنانًا.. بس والله إني خائفة من شيء ما خد دول عالهوا …”، وكلمة: “خابور”، في مقطع آخر.