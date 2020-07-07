“شاهد” زفاف شقيقة ملك الأردن والأميرة هيا “راية بنت الحسين” يلفت الأنظار وجدل حول ديانة زوجها البريطاني

أكدت وسائل إعلام أردنية أنه تم اليوم، الثلاثاء، في بريطانيا عقد قران الأميرة الأردنية راية بنت الحسين على الصحفي البريطاني “فارس نيد دونوفان” بمباركة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني.

زفاف الأميرة “راية” الأخت غير الشقيقة للملك عبدالله والأميرة هيا، تم بحضور والدتها الملكة نور الحسين وسفير الأردن في لندن عمر النهار بالإضافة إلى عائلة دونوفان، كما اقتصر الزفاف على مراسم بسيطة وحفل صغير وفقاً للإجراءات والتعليمات المتبعة إثر جائحة كورونا.

تم في المملكة المتحدة عقد قران سمو الأميرة راية بنت الحسين

وحضره جلالة الملكة نور الحسين، وسفير المملكة في لندن عمر النهار وعائلة السيد دونوفان، وسط مراسم مختصرة،وفقا للإجراءات إثر جائحة كورونا

في المقابل عنا في الاردن مستحيل يتم الاختصار اذا ما عزمت كل المعارف و زينة مثل الافلام pic.twitter.com/SX44z2jouR — Hiba Tarawneh🌻 𒄭𒁀𒌍 (@TarawnehHiba) July 7, 2020

هذا وسادت موجة من الجدل بين النشطاء الأردنيين حول ديانة زوج الأميرة راية، وهل هو مسلم أم لا؟ حيث يحرم الإسلام زواج المسلمة بغير المسلم فيما لم يكشف بيان الديوان الملكي عن ديانته ولم تشر وسائل الإعلام إليها أيضا خاصة وأن اسمه الأجنبي لا يدل على ديانته.

عقد قران الأميرة راية بنت الحسين على فارس نيد دونوفان في بريطانيا بحضور الملكة الام نور الحسين

— pic.twitter.com/cEqveIrhJT — محاسن الحمصي (@mahassenhomsi) July 7, 2020

ووفقًا لتعاليم الدين الإسلامي فإنه لا يجوز زواج المسلمة بغير مسلم، وإذا تم هذا الزواج يعتبر باطلًا وعلاقتها معه تعد “زنا”، وهو الأمر الذي من المستحيل أن تقع فيه الأسرة الهاشمية ولا شك أن “دونوفان” مسلم.

عقد قران الأميرة راية بنت الحسين.

بمباركة جلالة الملك عبدالله الثاني، تم في المملكة المتحدة عقد قران سمو الأميرة راية بنت الحسين على السيد فارس نيد دونوفان



وحضر عقد القران، جلالة الملكة نور الحسين، وسفير المملكة الأردنية الهاشمية في لندن عمر النهار وعائلة السيد دونوفان، pic.twitter.com/VAFukCL4AR — SALAMA -1 (@FattahFattah62) July 7, 2020

وسبب الجدل أن الباحث الإسرائيلي إيدي كوهين كان قد شكك ايام إعلان خطوبة الأميرة راية، بدين زوجها وقال إنه مسيحي لوثري، فيما لم تظهر دلائل مؤكدة تؤكد مزاعم الإعلامي الإسرائيلي بأن خطيبها مسيحي ولم يعتنق الإسلام.

مبروك للأميرة pic.twitter.com/FQi6ZwjY6B — إيدي كوهين אדי כהן 🇮🇱 (@EdyCohen) November 7, 2019

بينما أكد ناشطون في تغريدات اليوم أن نيد مسلم وهو حفيد الروائي البريطاني الشهير روالد دال، وابن الروائية شانتال صوفيا “تيسا دال”، التي هي ابنة روالد والممثلة الأمريكية باتريسيا نيل.

الف الف مبروك لنشمية سموء الأميرة الجميلة راية الحسين ربي يوفقهم

ورداً على بعض ردود والله عيب عليكم هيك رد

الرجل ( مسلم )وربنا يبارك لهم ويبارك وعليهم ول على ظن البعض وانتقادهم العاطل — ✨خديجه آل عمير الـبيـايضه✨ (@khadijehAB) July 7, 2020

ويشار إلى أن خِطبة الأميرة راية على دونوفان تمت في الـ26 من شهر أكتوبر 2019، وجاء في بيان للعائلة المالكة: “يسرُّ الديوان الملكي الهاشمي أن يعلن خطبة صاحبة السمو الملكي الأميرة راية بنت الحسين على السيد فارس نيد دونوفان، التي تمت يوم السبت الموافق 26 أكتوبر/تشرين الأول عام 2019. وقدم الديوان الملكي الهاشمي آنذاك خالص تهانيه للأميرة راية وللسيد دونوفان بهذه المناسبة. والأميرة راية، مولودة في عمّان عام 1986، لجلالة الملك الراحل الحسين بن طلال وجلالة الملكة نور.

والأميرة راية حاصلة على الماجستير بالدراسات اليابانية من جامعة أدنبرة في إسكتلندا، ودرجة ماجستير ثانية من جامعة كولومبيا في نيويورك في الأدب الياباني، وتدرس حالياً الدكتوراه في الأدب الياباني قبل العصر الحديث في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس”.

كما تجدر الإشارة إلى أن نيد هو حفيد الروائي البريطاني الشهير روالد دال، وابن الروائية شانتال صوفيا “تيسا دال”، التي هي ابنة روالد والممثلة الأمريكية باتريسيا نيل.

وتزوجت تيسا دال من الممثل جوليان هوليواي وأنجبت منه كلوفر ولوك، قبل أن تتزوج من رجل الأعمال باتريك دونوفان، وهو ابن أكاديمي ودبلوماسي أسترالي، وأنجبت منه ابنهما نيد.

والأميرة راية، مولودة في عمّان عام 1986، لجلالة الملك الراحل الحسين بن طلال وجلالة الملكة نور.