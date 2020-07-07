“شاهد” زفاف شقيقة ملك الأردن والأميرة هيا “راية بنت الحسين” يلفت الأنظار وجدل حول ديانة زوجها البريطاني

أكدت وسائل إعلام أردنية أنه تم اليوم، الثلاثاء، في بريطانيا عقد قران الأميرة الأردنية راية بنت الحسين على الصحفي البريطاني “فارس نيد دونوفان” بمباركة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني.
زفاف الأميرة “راية” الأخت غير الشقيقة للملك عبدالله والأميرة هيا، تم بحضور والدتها الملكة نور الحسين وسفير الأردن في لندن عمر النهار بالإضافة إلى عائلة دونوفان، كما اقتصر الزفاف على مراسم بسيطة وحفل صغير وفقاً للإجراءات والتعليمات المتبعة إثر جائحة كورونا.
هذا وسادت موجة من الجدل بين النشطاء الأردنيين حول ديانة زوج الأميرة راية، وهل هو مسلم أم لا؟ حيث يحرم الإسلام زواج المسلمة بغير المسلم فيما لم يكشف بيان الديوان الملكي عن ديانته ولم تشر وسائل الإعلام إليها أيضا خاصة وأن اسمه الأجنبي لا يدل على ديانته.
ووفقًا لتعاليم الدين الإسلامي فإنه لا يجوز زواج المسلمة بغير مسلم، وإذا تم هذا الزواج يعتبر باطلًا وعلاقتها معه تعد “زنا”، وهو الأمر الذي من المستحيل أن تقع فيه الأسرة الهاشمية ولا شك أن “دونوفان” مسلم.
وسبب الجدل أن الباحث الإسرائيلي إيدي كوهين كان قد شكك ايام إعلان خطوبة الأميرة راية، بدين زوجها وقال إنه مسيحي لوثري، فيما لم تظهر دلائل مؤكدة تؤكد مزاعم الإعلامي الإسرائيلي بأن خطيبها مسيحي ولم يعتنق الإسلام.
بينما أكد ناشطون في تغريدات اليوم أن نيد مسلم وهو حفيد الروائي البريطاني الشهير روالد دال، وابن الروائية شانتال صوفيا “تيسا دال”، التي هي ابنة روالد والممثلة الأمريكية باتريسيا نيل.
ويشار إلى أن خِطبة الأميرة راية على دونوفان تمت في الـ26 من شهر أكتوبر 2019، وجاء في بيان للعائلة المالكة: “يسرُّ الديوان الملكي الهاشمي أن يعلن خطبة صاحبة السمو الملكي الأميرة راية بنت الحسين على السيد فارس نيد دونوفان، التي تمت يوم السبت الموافق 26 أكتوبر/تشرين الأول عام 2019. وقدم الديوان الملكي الهاشمي آنذاك خالص تهانيه للأميرة راية وللسيد دونوفان بهذه المناسبة. والأميرة راية، مولودة في عمّان عام 1986، لجلالة الملك الراحل الحسين بن طلال وجلالة الملكة نور.
والأميرة راية حاصلة على الماجستير بالدراسات اليابانية من جامعة أدنبرة في إسكتلندا، ودرجة ماجستير ثانية من جامعة كولومبيا في نيويورك في الأدب الياباني، وتدرس حالياً الدكتوراه في الأدب الياباني قبل العصر الحديث في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس”.
كما تجدر الإشارة إلى أن نيد هو حفيد الروائي البريطاني الشهير روالد دال، وابن الروائية شانتال صوفيا “تيسا دال”، التي هي ابنة روالد والممثلة الأمريكية باتريسيا نيل.
وتزوجت تيسا دال من الممثل جوليان هوليواي وأنجبت منه كلوفر ولوك، قبل أن تتزوج من رجل الأعمال باتريك دونوفان، وهو ابن أكاديمي ودبلوماسي أسترالي، وأنجبت منه ابنهما نيد.
والأميرة راية، مولودة في عمّان عام 1986، لجلالة الملك الراحل الحسين بن طلال وجلالة الملكة نور.