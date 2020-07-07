“شاهد” حقيقة فرض سلطنة عمان 200 ألف ريال غرامة على هذه الفئة من العُمانيين

نفى الإعلامي العُماني البارز يوسف بن حميد اليوسفي، الشائعات التي تم تداولها قبل أيام على مواقع التواصل الاجتماعي بالسلطنة وأثارت ضجة كبيرة بشأن فرض غرامة مالية، على العُمانيين الذين يرفضون المشاركة في المسح الوطني الاستقصائي الخاص بفيروس كورونا.

هذا وأكد الدكتور عادل بن سعيد الوهيبي مدير دائرة الرصد الوبائي بوزارة الصحة العمانية، في تصريحاته لـ “اليوسفي” أثناء استضافته ببرنامجه “ملف الأسبوع” أن المشاركة بهذا المسح اختيارية طوعية، مشيرا في نفس الوقت إلى أن المشاركة واجب وطني والمشاركون سيمكنهم معرفة اذا ما أصيبوا بالمرض ولم تظهر عليهم أعراض أم لا.

ليس صحيح ما يتم تداوله بأن هناك غرامة ٢٠٠ ريال على الذين يرفضون المشاركة في المسح الوطني الاستقصائي المصلي لمعرفة مدى انتشار #كورونا في السلطنة.

المشاركة اختيارية طوعية، ولكن علينا نتذكر ان المشاركة واجب وطني والمشاركون سيمكنهم معرفة اذا ما أصيبوا بالمرض ولم تظهر عليهم اعراض. pic.twitter.com/YfWGN3SzMG — يوسف اليوسفي (@yousufALYousufi) July 7, 2020

وقال “الوهيبي”:”إذا رفض المشارك فهو اختياره خلاص الأمر ليس إجباريا، والعينات التي طلبناها أكثر بزيادة 20% تحسبا لأناس قد يمروا بظروف ويتعذر عليهم حضور المسح”.

وشدد مدير دائرة الرصد الوبائي بالصحة العمانية أن هذا مسح وطني يرسم استراتيجية للقادم “ولهذا ندعوا المواطنين للمشاركة فيه وأن يساهموا في رسم هذه الاستراتيجية.”

يشار إلى أنه قبل أيام أعلن الدكتور سيف بن سالم العبري، مدير عام مراقبة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة، بدء المسح الوطني الاستقصائي لقياس مدى انتشار عدوى فيروس كورونا يوم 12 يوليو الجاري، بالتعاون مع المركز الوطني للاحصاء والمعلومات وسيكون على مستوى جميع محافظات السلطنة، ويستمر لمدة عشر اسابيع .

هذا ويشمل المسح الوطني جميع الأعمار من العمانيين والمقيمين، مع فحص الأجسام المضادة في الدم لمرض كوفيد-19.

وسيتم تنفيذ المسح على 4 دورات، كل دورة تتم على 5 أيام على مستوى المحافظة، ويفصل بين كل دورة والأخرى أسبوعان.

وأعلنت وزارة الصحة العمانية عن تسجيل (1262) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا. منها (968) حالة لعمانيين، (294) حالة لغير عمانيين .

وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة (48997).

وبلغ اجمالي عدد الوفيات (224) حالة، بعد تسجيل 6 حالات وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأكدت الوزارة أن (31000) حالة قد تماثلت للشفاء.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي الفحوصات التي أجريت خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية (4007)، والحالات المنومة خلال الـ24 ساعة الماضية (44)، وإجمالي المنومين في المستشفيات (464)، وإجمالي الحالات المنومة في العناية المركزة (127).

وأهابت الوزارة بالجميع المداومة على تنظيف اليدين بالماء والصابون وتجنب لمس الوجه والأنف والفم والعينين واتباع العادات الصحية عند العطس والسعال والتقيد التام بتعليمات التباعد الاجتماعي والجسدي الصادرة عن اللجنة العليا ووزارة الصحة وعدم الخروج من المنازل إلّا للضرورة.