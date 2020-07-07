حقيقة زواج هيفاء وهبي السري من مدير أعمالها تظهر في المحكمة بعدما قررا نشر فضائحهما على الملأ

اشتعل موقع التواصل الاجتماعي تويتر بتغريدة للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، نقلت فيها ما دار في جلسة المحكمة اليوم بشأن قضيتها مع مدير أعمالها السابق محمد وزيري بعد خلافات نشبت بينهما مؤخرا.

وأوضحت “هيفاء” في تغريدتها التي رصدتها (وطن) على حسابها الرسمي بتويتر، أن محكمة الأسرة بمصر قررت حجز القضية للحكم بعدما عجز محامي المنتج المصري محمد حمزة عبد الرحمن الشهير بـ“محمد وزيري“ عن تقديم مستندات رسمية تثبت زواجه المزعوم منها.

اليوم كانت اجلسة بمحكمة الاسرة الي اخينا لجألها ليغصبني انه مجوزني واللي المفروض كان يقدم فيها اصل عقد الزواج والشهود.

محاميه فشل في تقديم الاوراق الي أجّل بسببها الجلسة الماضيةولما سأله القاضي عن الشهود

حاول التأجيل لحين جلبهم ولكن القاضي رفض وانحجزت القضية للحكم

الحمدالله — Haifa Wehbe (@HaifaWehbe) July 7, 2020

وكتبت ما نصه:”اليوم كانت الجلسة بمحكمة الاسرة الي اخينا لجألها ليغصبني انه مجوزني واللي المفروض كان يقدم فيها اصل عقد الزواج والشهود.”

وتابعت موضحة:”محاميه فشل في تقديم الاوراق الي أجّل بسببها الجلسة الماضية ولما سأله القاضي عن الشهود حاول التأجيل لحين جلبهم ولكن القاضي رفض وانحجزت القضية للحكم الحمدالله”

وكانت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي اتهمت في وقت سابق، مدير أعمالها الملحن المصري “محمد وزيري” بسرقة 63 مليون جنيه مصري، أي ما يعادل تقريباً 4 ملايين دولار أمريكي، من حساباتها البنكية، عقب استغلاله توكيل عام منها خلال عملهما سوياً.