محمد وزيري وهيفاء وهبي
محمد وزيري وهيفاء وهبي
حياتنا

حقيقة زواج هيفاء وهبي السري من مدير أعمالها تظهر في المحكمة بعدما قررا نشر فضائحهما على الملأ

كتب وطن
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اشتعل موقع التواصل الاجتماعي تويتر بتغريدة للفنانة اللبنانية ، نقلت فيها ما دار في جلسة المحكمة اليوم بشأن قضيتها مع مدير أعمالها السابق محمد وزيري بعد خلافات نشبت بينهما مؤخرا.

وأوضحت “هيفاء” في تغريدتها التي رصدتها (وطن) على حسابها الرسمي بتويتر، أن محكمة الأسرة بمصر قررت حجز القضية للحكم بعدما عجز محامي المنتج المصري محمد حمزة عبد الرحمن الشهير بـ“محمد وزيري“ عن تقديم مستندات رسمية تثبت زواجه المزعوم منها.

وكتبت ما نصه:”اليوم كانت الجلسة بمحكمة الاسرة الي اخينا لجألها ليغصبني انه مجوزني واللي المفروض كان يقدم فيها اصل عقد الزواج والشهود.”

وتابعت موضحة:”محاميه فشل في تقديم الاوراق الي أجّل بسببها الجلسة الماضية ولما سأله القاضي عن الشهود حاول التأجيل لحين جلبهم ولكن القاضي رفض وانحجزت القضية للحكم الحمدالله”

وكانت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي اتهمت في وقت سابق، مدير أعمالها الملحن المصري “محمد وزيري” بسرقة 63 مليون جنيه مصري، أي ما يعادل تقريباً 4 ملايين دولار أمريكي، من حساباتها البنكية، عقب استغلاله توكيل عام منها خلال عملهما سوياً.

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