جريمة تهزّ الكويت .. ضربوه وجرّدوه من ملابسه وصوّروه في وضع فاضح مع زوجة أحدهم والسبب لا يُعقل!

كشفت وسائل إعلام كويتية تفاصيل جريمة مروعة هزت الكويت بعدما أقدم زوج على استقطاب شريكه إلى شقته والاعتداء عليه ثم أمر زوجته أن تخلع ملابسها وملابس شريكه ليصورهما بأوضاع مخلة من أجل ابتزازه.

ووفق ما ذكرته صحيفة “الراي” المحلية عن مصدر أمني، فإن وافداً من جنسية عربية تقدم إلى أحد المخافر بشكوى ذكر فيها أنه تعرّض لهتك عرض موثق بالصوت والصورة، وتوقيع إيصالات أمانة بالإكراه، من قبل زوجين من أبناء جلدته، تجمعه بهما شراكة في تجارة الملابس.

المصدر الأمني تابع أن المجني عليه أفاد بأنه في أثناء ذهابه إلى مسكنهما لتسلم مبلغ وعينات من الملابس، وجد زوجة شريكه في استقباله، ثم فوجئ بظهور ثلاثة أشخاص معها أمسكوه وانهالوا عليه ضرباً.

وبعد ذلك نزعوا بمساعدتها ملابسه، وتم تصويره في وضع مُخلّ معها بعدما خلعت ملابسها وأجبروه على توقيع الإيصالات مقابل عدم نشر الفيديو، ولم يكن أمامه سوى الاستجابة لطلبهم بالتوقيع.

وأشار المصدر للصحيفة الكويتية أن المعتدى عليه، وبعد تسجيله القضية بيوم، قصد المخفر ذاته شريكه ترافقه زوجته، حيث سجل بلاغاً قال فيه إنه لدى عودته سمع صراخ زوجته، وشاهد الشاكي يضربها ويهتك عرضها، ويستولي على مبلغ من المال، وعندما أبصره هرب.

وفي ضوء بلاغه، ومراجعة بيانات المشكو في حقه، تبيّن أنه سبقهما إلى تسجيل قضية.

على ضوء ذلك، قُيّدت قضية جناية أحيل بموجبها الأطراف كافة إلى النيابة، وتكليف المباحث بالتحري لكشف الملابسات.