تركيا تكشف حقيقة توتر علاقتها مع الكويت وهذا ما يجري مع السعودية والإمارات

كشفت السفيرة التركية لدى الكويت، “عائشة كويتاك”، تفاصيل حقيقة توتر العلاقات بين بلادها والكويت،، على غرار السعودية، بسبب تبيان الموقف من بعض الملفات الإقليمية.

وأوضحت “كويتاك” في مقابلة أجرتها مع صحيفة “الرأي” الكويتية، بأن قنوات الاتصال بين بلادها والسلطات الكويتية مفتوحة كالعادة، وهناك آليات لمناقشة القضايا الثنائية والإقليمية.

وتابعت السفيرة التركية بأن أنقرة وبناء على طلب من السلطات الكويتية قدمت 10 ملايين قناع واقٍ للكويت في نهاية شهر فبراير 2020، حيث لم تكن هناك حالات كورونا مؤكدة في تركيا وقتها.

وعن تأثر العلاقات بين البلدين بسبب إدانة الكويت التدخل التركي شمالي العراق، أكدت بأن بلادها تنظر لأهمية استقرار العراق، وأن تركيا قدمت 5 مليارات دولار في مؤتمر إعادة اعمار العراق الذي تم عقده في الكويت.

وأشارت كويتاك إلى أن عمليتي “مخلب لنسر” و “مخلب النمر” اللتين ينفذهما الجيش التركي في مناطق شمالي العراق، تستهدفان منظمة “حزب العمال الكردستاني” الإرهابية pkk بشكل حصري وخاص.

ولفتت إلى أن “بي كي كي” لا يهدد فقط الأمن القومي لتركيا، بل يهدد وحدة أراضي العراق وسيادته”.

وتمنت بأن يتم تفهّم معركة بلادها ضد “الإرهاب” بالشكل الذي تستحقه فعلاً، وأن يتم دعمها من جميع الأصدقاء.

وكانت تركيا قالت يوم الاثنين الماضي بأنها ماضية بعملياتها العسكرية شمالي العراق، مؤكدة بأنها تستهدف بشكل خاص الأنشطة التدميرية لحزب العمال الكردستاني، التي تهدد حدودها وأمنها واستقرارها.