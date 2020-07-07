بعد مهر “المليون ريال”.. بدور البراهيم: “اللهم لا تعاقبني على اللي سويته في فرنسا أثناء شهر العسل”!!

أثارت الفاشينستا السعودية بدور البراهيم، ضجة واسعة باعترافها بالمبالغ التي صرفتها أثناء قضائها شهر العسل في فرنسا.

ونشرت بدور البراهيم فيديو رصدته “وطن”، أعربت خلاله عن ندمها لصرفها مهرها بالكامل والذي يقدر بمليون ريال على التسوق فقط.

وقالت بدور البراهيم، وهي تغطي وجهها: “خلال نقاش مع صديقاتي وأهلي، لا أعلم ماذا قلت أنا، قالولي أنتي الحين مهرك مليون، قلتلهم راحت المليون خلاص، قضيت فيهم كل شيء، وأرسلت نقوداً للمصانع والمنتجات”.

وتابعت بدور: “يعتقدون أن لدي ثروة وكنوز، ماهي قيمة المليون ريال في هذه السنة، في الزمن هذا؟ لاشيء، أعتبره لاشيء، ذهبت إلى فرنسا وتبضعت، وكنت أصور وأنا أشتري”.

وعبرت بدور عن ندمها قائلة: “اللهم لا تعاقبنا على الذي فعلناه في فرنسا، أشعر بالندم على كل ما اشتريته”.

بدور البراهيم : اللهم لا تعاقبني على اللي سويته في فرنسا! pic.twitter.com/y0GKlTwSQx — مشاهير'و'خرابيط! (@_jiif) July 6, 2020

وقالت بدور إنها لم تكن لتشعر بالندم لولا جائحة “كورونا”، وتابعت: “حين تزوجت، لم تكن جائحة كورونا قد بدأت بعد، ولكن آخر أيام حين اقتربت عودتنا إلى دبي، بدأت جائحة كورونا”.

واستطردت: “تم حجرنا، وسمعنا قراراً من وزير المالية بأن نُحافظ على نقودنا، فشعرت وكأن أحداً قد صفعني لأستيقظ بعدما صرفت مئات الألوف على حقائب وجاكيتات وعلى اكسسوارات وأساور وساعة”.

وأكدت بدور أنه لو عاد بها الزمن، لما صرفت هذه المبالغ على هذه الأشياء، وقالت:”في أشياء أهم، يلا، الله يعوض، الله ياخذ شيء ويعوضنا أحسن منه”.

وأثارت تصريحات بدور البراهيم ضجة بين المتابعين الذين انتقدوا استهتارها بقيمة المليون ريال، وطالبوها بالتضرع إلى الله عبر الصلاة وليس عبر “سناب شات” إذا أرادت حقاً أن يغفر لها.

ياحسرة قلبي💔

تقول المليون(مهوب شي)

بالمليون ممكن نعمر بيتين

بالمليون ممكن يفتح مشروع لأكثر من شاب عاطل

بالمليون يقدر شاب يعمر بيت ويتزوج

المليون عند محدودي الدخل ثروة خيالية

عطيني من المليون نصه بس عشان أسدد الديون إلي علي💔

اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك — مشاعر (@Msha3rr0) July 6, 2020

تبين الله يسامحك نزلي الجوال و ارفعي يدك و ادعي من قلب مو للسناب — نواف الفيصل. (@N_otaybi) July 6, 2020

لانها بنت فقر لها فوق السنه تتكلم عن المليون الي شكل ماعندها غيرها — . (@6pr_89) July 7, 2020

وكانت بدور البراهيم قد أعلنت عقد قرانها على رجل سعودي لم تكشف عن هويته، وفاجأت المتابعين آنذاك بصورةً من عقد الزواج، والذي كشف أن مهرها مليون ريال سعودي.

وأعلنت بدور بعد زواجها أنها لن تظهر على منصات التواصل الاجتماعي بكامل وجهها، موضحة أنها من الممكن أن تُظهر عينيها فقط، داعية الله أن يثبتها على هذا القرار.

يذكر أنه العلاقة بين بدور البراهيم ومشهورة “سناب شات” السعودية هند القحطاني يشوبها التوتر بين الفينة والأخرى، ووصلت حد التراشق بالاتهامات والألفاظ.