ضاحي خلفان يطبل لـ”ولاة نعمته” ويثير سخرية واسعة وهذا ما قاله عن السعادة التي يشعر بها بفضل عيال زايد!

أثارت تغريدة نشرها قائد شرطة دبي السابق، ضاحي خلفان، سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد تمجيده بأخلاق حكام الإمارات وأجدادهم.

وقال حارس بارات دبي ضاحي خلفان، في تغريدة رصدتها “وطن”: “البلاد عندما تحكمها اخلاق الشيوخ تنتشر السعادة في نفوس المواطنين”.!

البلاد.. عندما تحكمها اخلاق الشيوخ…. تنتشر السعادة في نفوس المواطنين. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) July 6, 2020

وفجرت التغريدة التي “يطبل” فيها ضاحي خلفان، لولاة نعمته من شيوخ الإمارات، سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وألجم الاعلامي الفلسطيني، نظام المهداوي، رئيس تحرير صحيفة وطن، بوق عيال زايد، ضاحي خلفان، في رد ناري احرجه به، قائلاً :” جد محمد بن زايد “سلطان” قُتل على يد أخيه صقر ليستولي على حكم أبو ظبي”.

وأضاف المهداوي: “ثم لم يلبث “صقر” إلا أن سقط قتيلاً على يد “خليفة” عم الشيخ “زايد”، وهو رابع حاكم لأبو ظبي يقتل على يد أحد أفراد عائلته، وورث الحكم “شخبوط” قبل أن ينقلب عليه أخوه “زايد” ويستولي على الحكم”، خاتماً تغريدته بعبارة: “قال أخلاق شيوخ قال”.

جد محمد بن زايد “سلطان” قُتل على يد أخيه “صقر” ليستولي على حكم أبو ظبي، ثم لم يلبث “صقر” إلا أن سقط قتيلاً على يد “خليفة” عم الشيخ “زايد”، وهو رابع حاكم لأبو ظبي يقتل على يد أحد أفراد عائلته. وورث الحكم “شخبوط” قبل أن ينقلب عليه أخوه “زايد” ويستولي على الحكم

قال أخلاق شيوخ قال https://t.co/j5bYrsf2Qq — نظام المهداوي (@NezamMahdawi) July 6, 2020

رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع التغريدة، مؤكدين على أن تاريخ الإمارات وحكامها لا علاقة له بالأخلاق والدين خاصة في ظل الانقلابات وحالات القتل داخل العائلة الحاكمة.

وممكن #شيطان_العرب سم أخاه خليفة — عيد المصري Eid Masri (@EidMasri1) July 6, 2020

نفس الوضع ينطبق على السلالة الخبيثة لآل سعوط .ثبت حكمهم بعد بحر من دماء مشايخ وعشائر آل رشيد . — ISMAIL ABED ALHAMEED (@963ismailkhalaf) July 6, 2020

اخلاق ايه ياعم اللي جاي تقول عليها. — مراد (@c46WNcSLEnm1Uk0) July 6, 2020

مصيبه — ابو محمد (@nasser241900) July 6, 2020

كم قيمته انجازكم المرحاضي pic.twitter.com/KqzsWKlgBs — دهن العود (@dhankwt) July 6, 2020

عندما تتحكم فيهم عقول

ناس مولودة من دهاليز المراقص



هذه هي النتيجة التي ترونها



يصبح هذا الشخص قائد لشرطة حراس البارات والمراقص — Ahmed monir (@Ahmedmonir88) July 6, 2020

شكلك من هواة المراحيض. — تعز العز (@Qb7u6rFkWPpvpgC) July 6, 2020

ايش من اخلاق شيوخ كل واحد قتل اخو، شلة قتله وقطاع طرق. — تعز العز (@Qb7u6rFkWPpvpgC) July 6, 2020

الجدير ذكره، أن حكام الإمارات اشتهروا بالانقلابات على بعضهم البعض والقتل من أجل الوصول إلى الحكم، حيث سجل تاريخهم العشرات من عمليات القتل بين الأشقاء والأبناء من أجل الوصول إلى كرسي الحكم.