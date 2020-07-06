ضاحي خلفان يطبل لـ”ولاة نعمته” ويثير سخرية واسعة وهذا ما قاله عن السعادة التي يشعر بها بفضل عيال زايد!
أثارت تغريدة نشرها قائد شرطة دبي السابق، ضاحي خلفان، سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد تمجيده بأخلاق حكام الإمارات وأجدادهم.
وقال حارس بارات دبي ضاحي خلفان، في تغريدة رصدتها “وطن”: “البلاد عندما تحكمها اخلاق الشيوخ تنتشر السعادة في نفوس المواطنين”.!
وفجرت التغريدة التي “يطبل” فيها ضاحي خلفان، لولاة نعمته من شيوخ الإمارات، سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وألجم الاعلامي الفلسطيني، نظام المهداوي، رئيس تحرير صحيفة وطن، بوق عيال زايد، ضاحي خلفان، في رد ناري احرجه به، قائلاً :” جد محمد بن زايد “سلطان” قُتل على يد أخيه صقر ليستولي على حكم أبو ظبي”.
وأضاف المهداوي: “ثم لم يلبث “صقر” إلا أن سقط قتيلاً على يد “خليفة” عم الشيخ “زايد”، وهو رابع حاكم لأبو ظبي يقتل على يد أحد أفراد عائلته، وورث الحكم “شخبوط” قبل أن ينقلب عليه أخوه “زايد” ويستولي على الحكم”، خاتماً تغريدته بعبارة: “قال أخلاق شيوخ قال”.
رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع التغريدة، مؤكدين على أن تاريخ الإمارات وحكامها لا علاقة له بالأخلاق والدين خاصة في ظل الانقلابات وحالات القتل داخل العائلة الحاكمة.
الجدير ذكره، أن حكام الإمارات اشتهروا بالانقلابات على بعضهم البعض والقتل من أجل الوصول إلى الحكم، حيث سجل تاريخهم العشرات من عمليات القتل بين الأشقاء والأبناء من أجل الوصول إلى كرسي الحكم.