“شاهد” صباح الخالد جعل مسؤولين كويتيين يتحسسون رؤوسهم وتوعد “الحيتان الكبيرة”

أطلق رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد، تصريحات قوية أمام أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، لاقت تفاعلا جماهيريا كبيرا خلال لقاء أعضاء هيئة مكافحة الفساد.

وشدد “الخالد” في بداية كلمته على أنه لن ينفع أحد منصبه أو اسمه ومكانته إذا ارتكب جريمة حرمة المال العام”

فيديو / سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد: لن ينفع أحدًا منصبه أو اسمه ومكانته إذا ارتكب جريمة تعدي على المال العام. pic.twitter.com/W8OJiO3Iyf — المجلس (@Almajlliss) July 5, 2020

وقال رئيس الوزراء الكويتي ما نصه في حضرة الأمير:” سيدي صاحب السمو إنها امانة ثقيلة نعم إنها مسؤولية جسيمة لأنها تمس سمعة ومكانة الكويت وثقة أهل الكويت”

وتابع:”ومثل ما أشرت سموك إلى سيادة القانون فلن ينفع أحد منصبه أو اسمه أو مكانته إذا ارتكب جريمة حرمة المال العام”

وأكمل:”فنعاهدك سيدي كحكومة أن نكون عاملين مع إخوننا في كافة القطاعات لترجمة هذه التوجيهات لما فيه مصلحة بلادنا، وأسال الله أن يوفق إخواننا فقد عملت معهم وأعرف ما لديهم من خبرة وسيكونون خير معين لنا إن شاء الله وتكون الهيئة رافد مهم لسد كل الثغرات والخلل الموجود للفاسدين”

وأمس، الأحد، دعا أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، أعضاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد إلى الحزم في تطبيق القانون ومحاربة الفساد، والتصدي للحملات الظالمة ضد البلاد.

وأكد خلال استقباله ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، ورئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، أن “الاتهامات الموجهة للكويت بلا دليل وفيها إساءة بالغة، وإظهاره وكأنه صار مرتعا للفساد وملاذا له”.

وقال لدى لقائه رئيس وأعضاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد: “ها أنتم تستكملون المسيرة بتحميلكم هذه المسؤولية الجسيمة وهذه الأمانة العظيمة التي أنيطت بكم والتي أنتم أهل لها”.

وأضاف: “لقد تابعنا بأسف مؤلم ما يبث في بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي من إساءات، ما أضر ومس بكرامة المواطن وأساء لمكانة الكويت”.

وتابع: “عليكم مسؤولية كبيرة للتصدي لهذه الحملة الظالمة والادعاءات الباطلة، وذلك بمضاعفة جهودكم والقيام بمهامكم بكل تفان ومهنية وشفافية واضعين نصب أعينكم الحزم في تطبيق القانون بالعدل والمساواة وتعزيز دور الهيئة في محاربة الفساد بكل أشكاله والكشف عنه وإحالة كل من تثبت عليه تهمة شبهة فساد إلى القضاء دون تردد”.

ووجه أعضاء مجلس أمناء النزاهة الجدد إلى تشجيع وتفعيل التعاون والمشاركة مع مؤسسات وهيئات المجتمع المدني في جهود مكافحة الفساد وتوعية المواطنين إلى ضرورة وأهمية دورهم الإيجابي بمكافحة الفساد وكشفه والإبلاغ عنه.