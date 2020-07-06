“شاهد” فاجعة تهز لبنان .. هكذا ابتلعت بئر 5 أشخاص أحدهم طبيب الواحد تلو الآخر!!

اهتز لبنان على وقع فاجعة مؤلمة تمثلت بابتلاع بئر 5 أشخاص سوريين في منطقة ابي سمراء بطرابلس .

وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن شخصيْن سورييْن كانا يعملان على تنظيف محيط البئر البالغ عمقها 16 متراً إلا أنهما سقطا فيها، ولم يستطيعا الصعود.

وعلى إثر ذلك، هرع شخص ثالث لإنقاذهما، لكن ما لبث أن سقط هو أيضاً، وهذا ما حصل للشخص الرابع.

وكان الضحية الخامسة طبيب حاول انقاذ الأربعة، فقضى معهم.

5 قتلى نتيجة حادثة سقوط داخل بئر عميقة في محلّة المرجة في #أبي_سمراء في #طرابلس؛ وقد عملت فرق البحث والإنقاذ وفرق الإسعاف في جهاز الطوارئ والإغاثة في الجمعية الطبية الإسلامية بمؤازرة من #الدفاع_المدني على سحبهم جميعاً ونقل جثثهم إلى مستشفيات المنطقة.#لبنان@LebISF @NNALeb pic.twitter.com/V94zUuzue1 — جهاز الطوارئ والإغاثة (@ERC_LB) July 5, 2020

وعملت فرق البحث والإنقاذ وفرق الإسعاف في جهاز الطوارئ والإغاثة بمؤازرة من الدفاع المدني على سحبهم جميعاً ونقل جثثهم إلى مستشفيات طرابلس .