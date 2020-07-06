“شاهد” أكاليل الزهور تجلط عيال زايد وتفضح كذبة مقتل رئيس الأركان التركي بقصف قاعدة الوطية بليبيا

وجه الحساب الرسمي لوزارة الدفاع التركية على موقع “تويتر”، صفعة قوية للذباب الإلكتروني الإماراتي والسعودي والمصري الذي روج على مدار الساعات الماضية لمقتل رئيس الأركان التركي يشار غولر في قصف إماراتي لقاعدة الوطية الجوية في ليبيا.

ونشر الحساب الرسمي للوزارة، تغريدة رصدتها “وطن” تضمنت مجموعة من الصور لرئيس الأركان ووزير الدفاع وهما يضعان أكاليل الزهور على قبور الشهداء الأتراك في مالطا.

Malta’ya ziyaret gerçekleştiren Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Malta Türk Şehitliği’ni ziyaret ederek şehit mezarlarına karanfil bıraktı.https://t.co/dEqZdeSYQi#MSB #HulusiAkar pic.twitter.com/qZgaFZ7K9m — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 4, 2020

وتؤكد التغريدة أن رئيس الأركان التركي غادر ليبيا قبل الغارات على قاعدة الوطية متوجها إلى مالطا رفقة وزير الدفاع التركي “خلوصي آكار” بعد أن أنهيا زيارة إلى طرابلس.

جاء ذلك، بعد مزاعم الذباب الإلكتروني الإماراتي والسعودي والمصري، تفيد بمقتل رئيس أركان الجيش التركي “يشار غولر” بغارة جوية استهدفت قاعدة الوطية الليبية ليل السبت 4 يوليو/ تموز.

واستندت معظم تلك الحسابات والصحف على تصريحات أدلى بها “رمزي الرميح”، مستشار المنظمة الليبية لدراسات الأمن القومي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “صالة التحرير” المذاع على قناة صدى البلد، وهي قناة مصرية موالية للحكومة الانقلابية وتبث من القاهرة.

وأوضح أنه أصيب ستة قادة عسكريين أتراك، ومعهم جنود مرتزقة، في الضربات على قاعدة الوطية، مؤكدا أن هناك أنباء من مصادر موثوق فيها تؤكد إصابة رئيس الأركان التركي بإصابات بالغة.

وكانت الغارات على قاعدة الوطية الليبية قد بدأت في ساعة متأخرة من فجر الأحد، في حين أن رئيس الأركان ظهر قبل أكثر من ست ساعات في مقبرة الشهداء الأتراك في مالطا.

وفي وقت سابق، كشف المتحدث باسم الإعلام الحربي لعملية بركان الغضب التابعة للجيش الليبي، عبدالمالك المدني هوية الطيران الأجنبي الذي ضرب قاعدة الوطية الجوية أمس الأحد، وتسبب بإلحاق أضرار مادية فيها.

وقال المدني، إن طيراناً من نوع “ميراج 2000-9” مملوك لدولة الإمارات متورط في القصف، موضحاً أن الطائرة أقلعت من قاعدة براني الجوية المصرية القريبة من الحدود الشرقية لليبيا.

بدوره، أدان المجلس الأعلى للدولة الليبي، أمس الأحد، استهدف قاعدة الوطية، مؤكداً أن ما جرى “يأتي في إطار عرقلة أي محاولة لبناء جيش وطني حقيقي”.

وأضاف المجلس في بيان صادر عنه، أن “الاعتداء يشكك في جدية الدول التي تدعي سعيها للوصول لوقف إطلاق النار وحل سلمي في ليبيا وتقوم في ذات الوقت بدعم هذه الأعمال الإجرامية”.