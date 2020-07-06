أخيرا.. “ذئاب لبنان” البشرية الذين هتكوا عرض الطفل السوري في قبضة الأمن ومطالبات بحكم “يشفي غليل” أمه

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي اليوم، الاثنين، عقب إعلان السلطات الأمنية في لبنان ضبط 6 أشخاص من المشتبه بتورطهم في قضية الاعتداء الجنسي على الطفل السوري بمنطقة البقاع الغربي، مؤكدة أنهم صاروا قيد التوقيف.

وكانت ‏ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان وعدد من الدول العربية، بقصة طفل سوري عمره 13 عاما تعرض للاغتصاب في بلدة “سحمر البقاعية”.

وفي التفاصيل كتبت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيان رسمي لها: “بعدما أوقفت ​شعبة المعلومات​ أحد المشتبه بقيامهم بالتحرش الجنسي بالفتى القاصر من الجنسية السورية، وممارسة أفعال منافية للحشمة معه، خلال عمله في معصرة للزيتون في إحدى بلدات ​البقاع الغربي​، موضوع الفيديو الذي جرى تناقله مؤخرا عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، ونتيجة للمتابعة الحثيثة من قبل القطعات المعنية كافة، سلم عدد من المشتبه في تورطهم بالقضية أنفسهم إلى مفرزة زحلة القضائية في وحدة ​الشرطة القضائية​، وهم من مواليد الأعوام:(1999)(1997)(1999)(1981)(1999)(2001).

وأضافت في بيانها أن المشتبهين الـ6 “جرى تسليمهم لمكتب مكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية الآداب في وحدة الشرطة القضائية، للتوسع بالتحقيق معهم، ولا يزال أحد المشتبه فيهم متوار عن الأنظار، وهو من مواليد عام (2000)، والعمل مستمر لتوقيفه”.

ويشار إلى أن هذه الجريمة البشعة وقعت قبل سنتين، ولكن ظهور تسجيل فيديو نشر حديثا يوثق “المعاناة النفسية والجسدية” التي تعرّض لها الطفل، أعاد القضية إلى الواجهة.

ولم يستطع الطفل البوح بحقيقة ما حصل معه بسبب التهديد الذي تعرض له من المغتصبين، إلا أن خلافا وقع بينهم دفع أحدهم إلى نشر الفيديو.

وتحوّل الفيديو، الّذي يوثّق اغتصاب 3 من المجرمين لطفل سوري في المنطقة البقاعية، إلى قضيّة رأي عام عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأطلق المستخدمون وسم #العداله_للطفل_السوري، الذي كان من ضمن أكثر الوسوم انتشارا في عدد من الدول العربية، وطالبوا من خلاله السلطات اللبنانية بالتحرك فورا ومحاسبة الفاعلين وإنزال أقسى العقوبات بحقهم.