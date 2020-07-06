“عُمر المُختار لا يُقارن بمُجرم حرب”.. “شاهد” حكومة الوفاق الليبية تتوعد أصالة نصري وهذا ما ستفعله بها

توعدت الهيئة العامة للثقافة بحكومة الوفاق الوطني الليبية، بملاحقة الفنانة السورية أصالة نصري، بسبب نشرها صورة للقائد الليبي عمر المختار في عملها الغنائي الأخير “الحب والسلام”.

ونشرت الهيئة بيان رسمي عبر حسابها في “تويتر”، ورصدته “وطن”، قالت فيه إن “ما قامت به أصالة من ربط بين صورة شيخ الشهداء عمر المختار ورئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي إهانة لكل الليبيين”.

#بيان_هام



بيان الهيئة العامة للثقافة – بحكومة الوفاق الوطني، فيما يتعلق بـ وضع صورة شيخ المجاهدين " عمر المختار " مع رئيس النظام المصري ( السيسي) في العمل الغنائي الذي تم اصداره ونشرهِ من يومين على كافة الوسائل والمنصات الإعلامية #الهيئة_العامة_للثقافة_ليبيا pic.twitter.com/rjOGZPKprq — الهيئة العامة للثقافة -ليبيا (@culture_libya) July 5, 2020

وقالت الهيئة في البيان: “شخصية عمر المختار لا تُقارن بمجرم حرب قتل أبناء شعبه واستولى على السلطة بالسلاح، وساهم بكل الطرق في دعم المطلوب للعدالة خليفة حفتر، بل شارك في قتل الليبيين بقصف عديد المدن بالطائرات”.

وأكدت الهيئة أنها لن تتهاون مع ظهور لوحة عمر المختار بجانب السيسي، وسيتم ملاحقة أصالة وتقديم شكوى رسمية ضدها في القضاء المحلي والدولي، بالإضافة إلى نقابة الفنانين.

وتسبب المحتوى التصويري لأغنية أصالة والذي جمع صور شخصيات عربية ورؤساء سابقين، في الهجوم العنيف على أصالة حيث جمعت بين رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي والقائد الليبي المجاهد عمر المختار، ما اعتبره ناشطون تطبيل صريح لرئيس دموي وقمعي وإساءة كبيرة لعمر المختار عند مقارنة السيسي به.

واقترنت كلمات الحب والسلام والإنسانية في محتوى أغنية أصالة نصري مع ظهور رسومات لشخصيات سياسية عربية من بينها الرئيس المصري الأسبق، أنور السادات، ورئيس النظام الحالي، عبد الفتاح السيسي، ورئيس الإمارات الأسبق زايد بن آل نهيان، وملك السعودية الأسبق عبد العزيز آل سعود، بالإضافة إلى شخصيات فنية وعلمية عربية وأجنبية.

يُشار أن أغنية “الحب والسلام”من كلمات وألحان محمد رحيم، وإنتاج الشركة العالمية للمنتج مصطفى إسماعيل، وطرحت تزامنًا مع ذكرى “30 يونيو” ‏التي يعتبرها النظام ثورة بينما يؤكد العديد من معارضي النظام على أنها انقلاب دموي على أول رئيس منتخب في مصر.

يُذكر أن ليبيا تشهد صراعًا على الشرعية والسلطة بين حكومة الوفاق غربي ليبيا، تحت قيادة رئيس الوزراء، فايز السراج، منذ عام 2016، وبين اللواء المتقاعد خليفة حفتر، المدعوم من مجلس النواب بمدينة طبرق شرقي البلاد.