“شاهد” هكذا بدا عمر البشير بأحدث ظهور له.. ولواء شرطة يستفز السودانيين بالإنحناء للمخلوع وتحيته عسكريا

أثار ظهور حديث للرئيس السوداني المخلوع عمر البشير، جدلا واسعا بين النشطاء على مواقع التواصل بعد غيابه عن المحاكمات لفترة، بينما تسبب لواء شرطة سوداني في غضب النشطاء بعد إلقائه التحية العسكرية للمخلوع.

ووفق ما ذكرته وسائل الإعلام السودانية فقد مثل عمر البشير اليوم، الأحد، أمام النيابة العامة بالخرطوم للتحقيق معه في قضية إعدام 28 ضابطا من الجيش السوداني عام 1990، والمعروفة بـ”حركة ضباط حركة 28 رمضان.

وتداول ناشطون مقطعا مصورا أثناء اقتياد المخلوع عمر البشير لمقر التحقيق معه، حيث ظهر وسط حراسة مشددة ويرتدي الكمامة.

هذا وانتشر بين النشطاء خبرا يفيد بأن اللواء شرطة يوسف على، مدير هيئة العمليات قام بأداء التحية العسكرية للرئيس المخلوع أثناء التحقيق معه، ما تسبب في غضب واسع بين السودانيين.

اللواء الكوز شرطة يوسف علي مدير هيئة العمليات بالشركة يلقي التحية العسكرية على المخلوع عمر البشير أثناء التحقيق معه اليوم داخل لجنة إزالة التمكين

وابلغت مصادر صفحة (سيصرخون ) ان وكيل النيابة اعترض على القى التحية ودخل في مشادات كلامية مع اللواء الذي أصر على موقفه ووصف pic.twitter.com/XNQor7rLGz — Gedo Alumda (@MukhtarAse) July 5, 2020

وبحسب النشطاء فإن وكيل النيابة اعترض على التحية العسكرية للبشير، بينما أصر اللواء يوسف علي على موقفه واشتد حديثه مع وكيل النيابة، كما أنه وصف البشير بالرئيس السابق ولم يقل المخلوع، مما ادى لإحتجاجات واسعة داخل القاعة.

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نطالبة بإقالة لواء يوسف محمد علي مدير شرطه العمليات ولايه الخرطوم لادائه التحيه للمخلوع ووصفة بالسيد الرئيس عند مثوله التحقيق اليوم فى إعدام شهداء ٢٨ رمضان. pic.twitter.com/8nxfyulsSZ — حنان ابراهيم الجاك (@HanonaJack) July 5, 2020

وكان عمر البشير أعدم في أبريل 1990، الضباط الذين قادوا انقلابا مضادا بعد نحو عام من تسلمه مقاليد الحكم في يونيو 1989.

لواء خرتة… تربية الهمبول

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لواء يوسف محمد علي مدير شرطة العمليات ولاية الخرطوم قام بآداء التحية للرئيس المخلوع عند مثوله للتحقيق اليوم في قضية إعدام شهداء ٢٨ رمضان. https://t.co/S4pK48YUnB pic.twitter.com/vwvjDHYeAO — Musab♣ (@saobe_khiri) July 5, 2020

ويشار إلى أن الجيش السوداني أطاح في أبريل 2019 بعمر البشير الذي حكم البلاد منذ وصوله إلى السلطة في عام 1989 بانقلاب عسكري، وذلك بعد احتجاجات شعبية استمرت أكثر من أربعة أشهر.

واعتقل البشير عقب الإطاحة به ويواجه اتهامات بالفساد في قضايا عدة.

وفي ديسمبر الماضي أدين البشير في إحدى هذه القضايا وصدر حكم بالتحفظ عليه في دار للإصلاح الاجتماعي لمدة عامين.