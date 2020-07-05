كأنها أُضحية تماما.. مصري نحر زوجته من رقبتها حتى قطع عروقها وغرقت بدمائها قتيلة والسبب صادم!

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بموجة غضب واسعة عقب تداول تفاصيل جريمة مرعبة، بطلها زوج من محافظة الشرقية أقدم على نحر زوجته من رقبتها حتى غرقت في دمائها قتيلة بعد مشادة بينهم بسبب تأخرها في تحضير وجبة العشاء له.

وبحسب وسائل إعلام مصرية فإن الزوج المجرم وبإحدى قرى مركز منيا القمح، أقدم على ذبح زوجته مستخدما سكين المطبخ؛ عقب نشوب مشادة كلامية بينهما بسبب تأخرها في إعداد وجبة العشاء.

البداية كانت بتلقى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة منيا القمح، يفيد بورود بلاغ بمقتل ربة منزل على يد زوجها داخل منزلهما بقرية “كوم حلين” التابعة لدائرة المركز.

وعلي الفور تم تشكيل فريق بحث وتبين نشوب مشادة كلامية بين الزوجين لتأخر الزوجة في إعداد العشاء، وقام الزوج بإحضار سكين المطبخ، وطعن زوجته؛ ليُنهي حياتها بجرح قطعي في رقبتها.

وتمكن رجال مباحث مركز منيا القمح من ضبط الزوج، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة، كما تم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى “منيا القمح” المركزي، تحت تصرف النيابة العامة، والتي طلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.