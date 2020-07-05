ضجة في الأردن عقب إعلان عن وظائف “مغرية” للأردنيين في الكويت.. هذا ما حدث وصدم النشامى

بعد الضجة الواسعة التي شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن بسبب هذا الأمر، نفت مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة صحة ما تداولته بعض الحسابات عن وجود تعاون بينها وبين وزارة العمل الأردنية لتوفير فرص وظيفية لمواطني المملكة الأردنية بالقطاع النفطي الكويتي من حملة الشهادة الجامعية والدبلوم والثانوية العامة.

وأكدت مؤسسة البترول الكويتية في بيان رسمي لها اليوم، الأحد، عدم وجود أي تعاون سابق أو لاحق حتى تاريخه بين الطرفين.

وأوضحت المؤسسة الكويتية أنها تتبع أسسا خاصة بالإعلان عن فرص التوظيف بالمؤسسة وشركاتها التابعة والتي يتم الإعلان عنها بشكل رسمي عبر الموقع الرسمي للمؤسسة والصحف المحلية اليومية بدولة الكويت.

ووفق ما نقلته وسائل إعلام كويتية فقد شددت “البترول الكويتية” على التزامها التام بوقف تعيين العمالة الوافدة في المؤسسة وشركاتها التابعة وتقنين عددهم في العقود الخاصة وعقود المقاولات تماشيا مع السياسة العامة للدولة ولإيمانها الراسخ بالاعتماد على الكوادر الوطنية الشبابية التي هي خير من ينهض بالقطاع النفطي الكويتي.

وفي ختام بيانها دعت المؤسسة وشركاتها التابعة الجميع إلى عدم الالتفات للشائعات المغرضة التي يتم تداولها عبر بعض الحسابات في منصات وسائل التواصل الاجتماعي وإلى تحري الأخبار الصحيحة من القنوات الرسمية للمؤسسة وشركاتها فقط.

وكان رئيس بيت العمال للدراسات بالأردن حمادة ابو نجمة، توقع في يونيو الماضي أن تتراوح معدلات البطالة جراء “كورونا” بين 24 إلى 27%، إلا إذا اتخذت الحكومة إجراءات وتدابير تحد من آثار هذه الجائحة على سوق العمل، خاصة في البعد المتعلق بإجراءات تحفيز الاقتصاد، وإعادة الاعتبار لصندوق التعطل في الضمان الاجتماعي.