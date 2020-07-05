ضبط مضيفة بطيران الإمارات في أوضاع مخلة داخل شقة بدبي .. وصدمة للشرطة عند اقتحام الغرفة

قالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية إن السلطات الأمنية في إمارة دبي بدولة الإمارات، ضبطت مضيفة جوية تعمل بطيران الإمارات في أوضاع مخلة مع رجل داخل شقة.

وذكرت الصحيفة أن المضيفة التي تحمل الجنسية البريطانية وتدعى “ديرين كروفورد” 23 سنة ومقيمة في الإمارات، كانت في الخارج لتناول العشاء مع الرجل ووافقت على الذهاب معه إلى شقته عندما داهمها قوات الأمن.

وقالت دانييل ، 28 سنة ، شقيقة المضيفة للصحيفة إن الشرطة عثرت مع اختها والراجل الذي يرافقها على سجائر من مخدر القنب وألقت القبض بتهمة حيازة المخدرات.

ديرين كروفورد

الصحيفة البريطانية أشارت أيضا إلى أنه تم احتجاز “ديرين” ، في مركز للشرطة لعدة أيام قبل نقلها إلى سجن “البرشاء”.

ديرين كروفورد

وأخبرت المتهمة أسرتها أنها خضعت لفحوصات تعاطي المخدرات ووافق الضباط على السماح لها بالرحيل إذا ثبتت سلبية التحاليل.