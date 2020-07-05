“ما بدي نكد”.. “شاهد” شمس الكويتية تواصل وصلات الرقص الساخنة على متن طائرة خاصة!

عادت الفنانة الكويتية شمس، لإثارة الجدل من جديد عبر بثها مقاطع رقص ساخنة بصفحاتها على مواقع التواصل بهدف لفت الأنظار إليها، ما عرضها لهجوم عنيف وانتقادات حادة بينما تصرح هي بأنها ترقص فرحا بفك الحظر وقرب نهاية أزمة كورونا.

الكويتية شمس التي نشرت قبل أيام فيديو رقص ساخن ظهرت فيه بملابس ضيقة وأهدته لحكام الإمارات، خرجت اليوم بفيديو جديد من داخل إحدى الطائرات أثناء أول رحلة سفر لها بعد قرار رفع الحظر عن دولة الإمارات.

وبحسب المقطع الذي رصدته (وطن) أقامت “شمس” حفلة رقص على متن الطائرة وظهر معها العديد من الهدايا، كما عبرت عن فرحتها بتلك اللحظة.

ونشرت الفنانة الكويتية الفيديو، عبر حسابها على “سناب شات”، معبرة عن سعادتها بقرار رفع حظر الطيران لأنها لا تستطيع أن تجلس في أي بلد أكثر من أسبوع.

وأضافت: “بسكر الجوال أول سفرة بعد الكورونا.. ما ابي نكد ابي سفر.. واللي عنده شي لايقول خليه يوفر كلامه”.

وكانت الفنانة شمس احتفلت قبل ايام برفع الحظر في الإمارات المفروض بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، بطريقة خاصة وذلك عبر وصلة رقص قدمتها لجمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت “شمس” وهي ترقص على أنغام أغنية خليجية، فيما ارتدت فستانا ضيقاً أظهر جميع مفاتن جسدها.

ودائما ما تتعمد الفنانة الكويتية إثارة غرائز متابعيها عبر الإيحاءات الجنسية ووصلات الرقص، للفت الأنظار إليها حتى لو بالتعري والإثارة ما عرضها لانتقادات حادة واتهامات بالمتاجرة بجسدها.