“الطبيب لا يقل راتبه عن 750 دينارا”.. “شاهد” وافد مصري يثير غضب الكويتيين ويشعل مواقع التواصل الاجتماعي

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو أثار غضباً واسعاً، يوثق حديث وافد مصري حول أجور الوافدين في الكويت، كل بحسب عمله.

وقال الوافد المصري في حديثه خلال المقطع المتداول والذي أثار موجة جدل كبيرة ورصدته “وطن”: “الطبيب لا يقل راتبه عن 750 دينار، عامل فني 150، عامل فني متخصص، 180، المؤهل المتوسط 220، المؤهل العالي 300، المهندس 500، الطبيب 750”.

حكومة الكويت الغالية هذا بأي صفه يحدد الأجور بالكويت للوافدين وهذا شكله سمسار تجاره بشر ليش مايتم القبض عليه والتحقيق معها pic.twitter.com/CIG7LgmdTk — هريده نيوز (@AzizAzi25747237) July 4, 2020

ثم نشر رقم هاتفه للتواصل معه، وأكمل: “بالنسبة للإناث، أي وحدة ترغب بالمجيء، لا يقل عن 250 دينار في أي مهنة، مهما كان مؤهلها”.

وجدد المقطع غضب الكويتيين من المصريين، وتساءلوا بأي صفة يقوم بتحديد الأجور بالكويت للوافدين ، وطالبوا بالقبض عليه.

وفي ذلك كتب مُغرد: “وين وزاره الداخلية هذا اثبات على ان سمسار اقامات”.

وين وزاره الداخليه هذا اثبات على ان سمسار اقامات — ADNAN ABDULLAH (@BO3LOOOSH81) July 4, 2020

وكشف آخر: “لاعبين لعب بالديرة . حسبنا الله ونعم الوكيل . لعلمك الدكتور راتب الدكتور هذا قبل ما يعطونهم كادر”.

لاعبين لعب بالديرة . حسبنا الله ونعم الوكيل . لعلمك الدكتور راتب الدكتورهذا قبل ما يعطونهم كادر — Dr Khaledah Dashti (@Radiologyq8) July 4, 2020

وشبه مُغرد وجودهم بالخطر الذي يداهمهم أكثر من خطر فيروس “كورونا” المستجد، وقال: “هذولاء بيجلطوننا. حسبي. الله عليهم. في كل مكان تجدهم. صار انتشارهم. اخطر من الكارونا”.

هذولاء بيجلطوننا. حسبي. الله عليهم. في كل مكان تجدهم. صار انتشارهم. اخطر من الكارونا. — خالد عبييد (@YCjjOhfe9zqBoFG) July 4, 2020

وسخر آخر قائلاً: “هذا فاتحله حكومه بروحه”.

هذا فاتحله حكومه برووحه — 🇰🇼صوت الجريح🇰🇼 (@cop777cop) July 4, 2020

واعتبر مغرد آخر أن مايقوم به الوافد المصري، تحدي صارخ لمشاعر الكويتيين، وقال: “هذي تحدّي اشكره واستفزاز للشعب الكويتي في ظل الظروف الراهنه واحنا ننادي بطرد الوافدين وموجود بالكويت ولا هو خايف”.

هذي تحدّي اشكره واستفزاز للشعب الكويتي في ظل الظروف الراهنه واحنا ننادي بطرد الوافدين وموجود بالكويت ولا هو خايف !!!!! — الكويت اولا (@5C3exHuOZJfXiXs) July 5, 2020

وكتبت أم منال: “مسيطرين علي الكويت مع سفارتهم”.

مسيطرين علي الكويت مع سفارتهم — أم منال (@om___manal) July 4, 2020

وأعربت مُغردة عن شعورها بالقهر، وكتبت: “آآآخ يالقهر ، وكأنه قاعد في سوق الحراج”.

آآآخ يالقهر ، وكأنه قاعد في سوق الحراج — لأنها عزيزة ؛ (@kwtk8523) July 4, 2020

ورجح آخر أنه مثل النائب البنغالي محمد شهيد إسلام، وكتب: “شكله عنده واسطه وطبعا نفس نظام البنغالي عارف الطريج واشكره”.

شكله عنده واسطه وطبعا نفس نظام البنغالي

عارف الطريج واشكره — Sulaiman202020 (@Sulaiman2020201) July 4, 2020

وكانت عبارة المغرد محمد بوهادي، الأكثر تعبيراً، وكتب: “للأسف أصبح المواطن وافد والوافد مواطن”.

للأسف أصبح المواطن وافد والوافد مواطن — Mohammed Jassim Bohadi (@770Sunrise) July 5, 2020

وكانت القوى الأمنية في الكويت قد ضبطت نائبا بنغاليا يقيم في البلاد، بجرم الاتجار بالبشر على نطاق واسع، باستقدام آلاف العمال من بلاده بتأشيرات كان يستحصل عليها بتسهيلات من مسؤولين كويتيين، وألقت القبض عليه بتهمة “الاتجار بالبشر”و”غسل الأموال”.

والجدير بالذكر أن مصادر حكومية رفيعة بالكويت أكدت أن أمام ديوان الخدمة المدنية سنتين فقط للوصول إلى النسب المعتمدة في 2017 بقضية إحلال الكويتيين محل الوافدين في كثير من الوظائف والتخصصات باستثناء الوظائف الطبية والتمريضية.

وأوضحت المصادر التي نقلت عنها صحيفة “الأنباء” الكويتية، أنه تم تنفيذ النسب الواردة في قرار مجلس الخدمة المدنية خلال السنتين الماضيتين، وجار تنفيذ الإحلال خلال السنة المالية الحالية كثالث سنة، لتكون أمامنا سنتان فقط لإنهاء خدمات جميع الوافدين العاملين في الحكومة بمختلف التخصصات الإدارية والفنية والقانونية والتعليمية وغيرها.

وكشفت المصادر عن أن 9 مجموعات وظيفية على الأقل تم فيها خلال سنتين تحقيق نسبة إحلال الكويتيين محل الوافدين بنسبة أعلى من النسبة المقررة خلال مدة تنفيذ القرار وهي 5 سنوات، أما وظائف الأطباء والممرضين فتم استثناؤهم من تطبيق آلية سياسة الإحلال.