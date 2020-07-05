زوجة السيسي تنعي وفاة رجاء الجداوي بينما أكثر من 100 طبيب ضحوا بحياتهم ليس لهم نصيبا من النعي حتى

تسبب نعي زوجة رئيس النظام المصري انتصار السيسي، لوفاة الفنانة المصرية القديرة رجاء الجداوي بفيروس كورونا في موجة غضب ضدها وضد عبدالفتاح السيسي.

ونعت انتصار السيسي على صفحتها في “فيسبوك” الفنانة رجاء الجداوي التي وافتها المنية اليوم بعد صراع مع مرض كورونا.

وكتبت ما نصه وفق ما رصدته (وطن):”أنعي ببالغ الحزن والأسى وفاة الفنانة القديرة رجاء الجداوي، والتي رحلت عن عالمنا اليوم، تاركة خلفها تاريخاً من الأعمال الفنية الراقية والصادقة، التي ستبقى باقية وخالدة في وجداننا وذاكرتنا للأبد.رحم الله الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي وتغمدها بواسع رحمته.”

أنعي ببالغ الحزن والأسى وفاة الفنانة القديرة رجاء الجداوي، والتي رحلت عن عالمنا اليوم، تاركة خلفها تاريخاً من الأعمال… Gepostet von ‎السيدة انتصار السيسي‎ am Sonntag, 5. Juli 2020

ورأى ناشطون انتقدوا زوجة رئيس النظام بشدة أن نعي أكثر من 100 طبيب مصري ضحوا بحياتهم خلال هذه الأزمة، كان أولى بدلا من هذا التجاهل المستفز فضلا عن أن هؤلاء الأطباء قد مات معظمهم جراء إهمال النظام أصلا وعدم توفير سبل الحماية المطلوبة لهم.

وتوفيت الفنانة رجاء الجداوي صباح اليوم بعد قرابة 45 يوما من إصابتها بفيروس كورونا.

يشار إلى أنه أمس، السبت، نعت نقابة الأطباء المصرية أربع أطباء جدد بين أعضائها توفوا بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقال الدكتور إبراهيم الزيات عضو مجلس نقابة الأطباء إن إجمالي وفيات الأطباء بفيروس كورونا ارتفع إلى 110 طبيبا.

ومن بين الأطباء الأربعة الدكتور مصطفى علي السيد أستاذ ورئيس قسم القلب والاوعية الدموية بطب الازهر سابقا.

وأكد الزيات أن الدكتورة امال مجاهد والدكتور محمود البطل والدكتور محمد شلقامي توفوا بسبب فيروس كورونا.