“شقفوني ضرب”.. “شاهد” ماذا فعل أربعة زعران مع الناشط اللبناني واصف الحركة بعد لقاء إذاعي!

تعرض الناشط اللبناني واصف الحركة، إلى اعتداء مُروع كاد يفقد حياته بسببه، بسبب لقاء في إذاعة “صوت لبنان”.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو رصدته “وطن”، يُظهر لحظة تعرض واصف الحركة للضرب، ورأسه ينزف دماً، ويقول: “بعد إجرائي لقاء مع إذاعة صوت لبنان، وخروجي من المبنى، تعرض لي أربعة أشخاص بالضرب، شقفوني بالضرب”.

وتابع واصف: “اعتداء مخيف، لا أستطيع إيجاد سيارة للذهاب إلى المستشفى، أربعة شباب على متن دراجات نارية، ضربوني بآلات حادة على رأسي وكافة أنحاء جسدي”.

واصف حركة من حوالي العشر دقايق تعرض لإعتداء وحشي.

منظومة حقيرة قاتلة.@WasefHarake pic.twitter.com/x6WQP3QBwi — Adham Hassanieh أدهم الحسنية (@AdhamMG) July 3, 2020

وذهب واصف الحركة بنفسه إلى مستشفى “أوتيل ديو”، ونشر فيديو من هناك، وقال: “أنا بصحة جيدة، وماتعرضت له متوقع، ولكن هذا الأمر لن يخيفنا”.

وتابع: “سنتابع حتى لو خسرنا حياتنا، قررنا المواجهة، لن يخيفنا مجموعة زعران”.

وأثار الاعتداء على واصف الحركة غضب اللبنانيين الذين دشنوا هاشتاج #واصف_الحركة، واتهموا خلاله السلطة بشكل مُباشر بالاعتداء عليه واستمراها في أسلوب القمع، مؤكدين أن ذلك لن يُخيفهم، وسيستمرون في الثورة حتى النصر.

في لبنان ثقافة تشبيح جديدة، اسمها الموتوسيكلات

كلنا معك يا واصف #واصف_الحركة — Dima ديما صادق (@DimaSadek) July 3, 2020

#واصف_الحركه الف سلامة https://t.co/AwPbe1YwJZ

انهى مقابلته على صوت لبنان الاشرفية،غدره4شبان على موتوسيكلات،ضربوه بسلاح حاد ودمموه

أهذه هي دولتكم؟دولة الترهيب وقمع الحريات

ألا تعرفون الرد على حجج مقنعة بمنطق اكثر اقناعا؟اكيد لا!

فانتم وحرية التعبير خطان متوازيان لا يلتقيان ابدا — May Chidiac مي شدياق (@may_chidiac) July 3, 2020

أستنكر التعدي على واصف الحركة المؤمن بالتغيير السلمي والناشط المتحرك الفعال والشجاع لأجل لبنان شفاف نظيف كفؤ حيث المحاسبة سيدة الأحكام . الجاهلية لها عادتها والتغيير له أنواره وواصف نور للتغيير. الحمدلله على السلامة.#واصف_الحركة — Roger Dib (@Roger_Dib) July 4, 2020

نستنكر الاعتداء الذي تعرض له المحامي #واصف_الحركة ، فحرية الرأي والتعبير مصانة في الدستور ويحميها القانون.

التحقيق بدأ والعمل جارٍ على كشف الفاعلين وتوقيفهم. — Mohamed Fehmi (@M_MohamedFehmi) July 3, 2020

ويعتبر واصف الحركة، محامي وناشط مدني في الحراك الشعبي ومرشح عن المقعد الشيعي في دائرة جبل لبنان الثالثة ضمن لائحة كلنا وطني، كما ينتمي إلى مجموعة المرصد الشعبي لمحاربة الفساد.