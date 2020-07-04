“شقفوني ضرب”.. “شاهد” ماذا فعل أربعة زعران مع الناشط اللبناني واصف الحركة بعد لقاء إذاعي!

تعرض الناشط اللبناني واصف الحركة، إلى اعتداء مُروع كاد يفقد حياته بسببه، بسبب لقاء في إذاعة “صوت لبنان”.
وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو رصدته “وطن”، يُظهر لحظة تعرض واصف الحركة للضرب، ورأسه ينزف دماً، ويقول: “بعد إجرائي لقاء مع إذاعة صوت لبنان، وخروجي من المبنى، تعرض لي أربعة أشخاص بالضرب، شقفوني بالضرب”.
وتابع واصف: “اعتداء مخيف، لا أستطيع إيجاد سيارة للذهاب إلى المستشفى، أربعة شباب على متن دراجات نارية، ضربوني بآلات حادة على رأسي وكافة أنحاء جسدي”.
وذهب واصف الحركة بنفسه إلى مستشفى “أوتيل ديو”، ونشر فيديو من هناك، وقال: “أنا بصحة جيدة، وماتعرضت له متوقع، ولكن هذا الأمر لن يخيفنا”.
وتابع: “سنتابع حتى لو خسرنا حياتنا، قررنا المواجهة، لن يخيفنا مجموعة زعران”.
وأثار الاعتداء على واصف الحركة غضب اللبنانيين الذين دشنوا هاشتاج #واصف_الحركة، واتهموا خلاله السلطة بشكل مُباشر بالاعتداء عليه واستمراها في أسلوب القمع، مؤكدين أن ذلك لن يُخيفهم، وسيستمرون في الثورة حتى النصر.
ويعتبر واصف الحركة، محامي وناشط مدني في الحراك الشعبي ومرشح عن المقعد الشيعي في دائرة جبل لبنان الثالثة ضمن لائحة كلنا وطني، كما ينتمي إلى مجموعة المرصد الشعبي لمحاربة الفساد.