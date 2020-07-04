في ثالث أيام امتحان الثانوية العامة بالأردن.. “شاهد” مفاجأة صادمة داخل قاعة الطالبات!

شهدت امتحانات الثانوية العامة في الأردن، محاولة غش صادمة وفريدة من نوعها.

وفي التفاصيل التي أوردتها وكالة “بترا” الرسمية، حاول أردني أداء امتحانات الثانوية العامة نيابة عن طالبة في إحدى قاعات الاختبارات في لواء الرصيفة، في الأردن.

حبيبي حاسة حالي مش قادره بكرا اروح عالامتحان – له يا عمري ، انا بروح عنك 😍🙈اوك حبيبي ، بس اذا مسكوك؟! – ماحدا بقدر يمسكني ، انتي مرتي فاهمه؟! فاهمه يا عمري فاهمه ، بحبك ابو فراس Gepostet von Omar Zorba am Samstag, 4. Juli 2020

واشتبه مشرفو القاعة ورجال الأمن العام الأردني وعناصر من الشرطة النسائية، الموجودين لحماية الامتحانات، بشخص حاول تقديم الامتحان السبت، وكان يغطي وجهه ويرتدي ملابس نسائية، وعند التحقق من الأمر، كانت المفاجأة الصادمة بأنه رجلاً مُتنكر.

وأفاد المتحدث باسم مديرية الأمن العام الأردني، بأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الشخص المنتحل، وذلك بعد ضبطه بالتعاون مع مشرفي القاعة وبعد تدقيق هويته، إذ تبين بأنه شاب انتحل شخصية طالبة وحاول تقديم الامتحان نيابة عنها.

ولم يتضح بعد علاقة الرجل باطالبة التي انتحل شخصيتها، أو الأسباب التي دفعته إلى الإقدام على أداء الامتحان نيابة عنها.

وكانت امتحانات شهادة الدراسة الثانوية العامة للعام 2020 قد بدأت الأربعاء الماضي، بجميع الفروع الأكاديمية والتعليم الصناعي والفندقي والسياحي والزراعي والاقتصاد المنزلي في الأردن.

ويجري الامتحان العام بعد أن تلقى الطلبة تعليمهم في الفصل الدراسي الثاني عن بعد بواسطة الإنترنت والحصص الدراسية المتلفزة التي بثتها القناة الأردنية الرسمية خلال فترة الحظر الشامل في ظل مواجهة مرض فيروس “كورونا” الجديد.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أنها أنهت استعداداتها لعقد الامتحان، واستكملت تجهيز القاعات ومرافقها، بما يحقق الاشتراطات الصحية اللازمة، التي تضمن الحفاظ على سلامة الطلبة والكوادر المشرفة على الامتحان، وبما ينسجم مع الجهود الوطنية المبذولة لمكافحة فيروس كورونا، ومع مضامين البروتوكول الصحي الذي وضعته وزارة الصحة.

ودعت الطلبة إلى الالتزام بالحضور إلى قاعات الامتحان قبل الوقت المحدد لبدء الامتحان بساعة، ليتمكنوا من إنهاء إجراءات السلامة العامة من استلام كمامات وكفوف، وتعقيم اليدين، وقياس درجة الحرارة، مؤكدة أنه لن يسمح بدخول أي طالب بعد بدء الوقت المحدد للامتحان.