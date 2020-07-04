“أحمد موسى الكويت”.. “عقدة” الإخوان تلازم فجر السعيد: لن أتوقف حتى أقضي عليهم تماما

تسببت الإعلامية الكويتية المثيرة للجدل فجر السعيد، في بلبلة وحالة من الجدل بين متابعيها بعد تغريدة هجومية لها على جماعة الإخوان طالبت فيها باستئصال شأفتهم تماما، ما اعتبره ناشطون إرهاب فكري وعرضها لانتقادات حادة.

وقالت “السعيد” في تغريدة لها بتويتر على حسابها الرسمي رصدتها (وطن) ما نصه:”قضيتي الأولى #الإخوان ولن انتهي منهم الا بالقضاء عليهم تماماً بإذن الله”

قضيتي الأولى #الإخوان ولن انتهي منهم الا بالقضاء عليهم تماماً بإذن الله …. واللي مهتم في قضايا أخرى يروح يدور غيري يتكلمله عنها ….. آنا خلوني في #بياعين_الأوطان واللي موعاجبه كلامي لايتابعني لإني قاعده #ادوس على #غارب_الإخوان — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) July 4, 2020

وتابعت تغريدتها التحريضية:”واللي مهتم في قضايا أخرى يروح يدور غيري يتكلمله عنها آنا خلوني في #بياعين_الأوطان واللي موعاجبه كلامي لايتابعني لإني قاعده #ادوس على #غارب_الإخوان”

وقوبلت تغريدة فجر السعيد ـ المعروفة بدعمها للتطبيع وتجميل وجه إسرائيل التي سبق أن زارتها ـ بهجوم عنيف من قبل متابعيها الذين رأوا أنها لا تختلف في فكرها عن “الدواعش” بدعوتها لإقصاء فئة كبيرة من الناس لعدم موافقة مواقفهم السياسية لأفكارها.

وفي رد مفحم على الإعلامية الكويتية قالت ناشطة:”لا استغرب قولك،فمهما بلغت ثقافتك، سيظل يظهر في كلامك آثار تربية في ظل حكم مستبد دكتاتوري لا يقبل رأي الآخر ولا يحترم تعدد الأحزاب ،وكل معارضة في نظره تهديد.”

لا استغرب قولك،فمهما بلغت ثقافتك، سيظل يظهر في كلامك آثار تربية في ظل حكم مستبد دكتاتوري لا يقبل رأي الآخر ولا يحترم تعدد الأحزاب ،وكل معارضة في نظره تهديد. — lila hilal (@HilalLila) July 4, 2020

بينما رد عليها أحد النشطاء:”حاربهم عبد الناصر والسادات ومبارك اين هم الان ذهبو وبقي الاخوان وسيذهب السيسي وامثالك ويبقى الاخوان انهم جزء مهم من المجتمع ولايمكن لاي قوة مهما كانت من تجاوزهم”

حاربهم عبد الناصر والسادات ومبارك اين هم الان ذهبو وبقي الاخوان وسيذهب السيسي وامثالك ويبقى الاخوان انهم جزء مهم من المجتمع ولايمكن لاي قوة مهما كانت من تجاوزهم — r juñaidy (@RjJunaidy) July 4, 2020

وكتب آخر:”الإخوان المسلمون قادمون لانهم منظمون وايدهم نظيفة إن لم يتم اطلاق حرية الاحزاب السياسية في الدول العربية، والربيع العربي قادم أيضا، إن استمر الظلم والفساد والفقر والبطالة وغياب العدالة الاجتماعية”

الإخوان المسلمون قادمون لانهم منظمون وايدهم نظيفة إن لم يتم اطلاق حرية الاحزاب السياسية في الدول العربية، والربيع العربي قادم أيضا، إن استمر الظلم والفساد والفقر والبطالة وغياب العدالة الاجتماعية — فؤاد الخالد (@fuadalkhalid) July 4, 2020

وأواخر الشهر الماضي أثارت الإعلامية الكويتية فجر السعيد غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد مخاطبتها الإعلامي الإسرائيلي إيدي كوهين بـ”أخوي إيدي” وتوسلها إليه بأن لا بنشر تغريدات عن الكويت.

وعرف عن فجر دعوتها العلنية للتطبيع ومحاباة الاحتلال ومهاجمة كل من يرفض التطبيع مع إسرائيل، كما أنها تناصر وبشدة رؤساء الأنظمة القمعية في مصر والإمارات والسعودية.

ويُشار إلى أن فجر السعيد عادت إلى الكويت مؤخرًا قادمة من القاهرة بعد فترة انتظار طويلة أصرت خلالها على عدم العودة إلا على متن طائرة خاصة نظرًا للظروف الصحية التي مرت بها العام الماضي.