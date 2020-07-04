“شاهد” هذه حقيقة الصورة التي ظهرت فيها ياسمين صبري بـِ”بطن منتفخ”!

قبل أيّام نشرت الفنانة المصرية ياسمين صبري صورة التقطتها بصالة الألعاب الرياضية ظهرت فيها ببطن منتفخ نوعاً ما، الأمر الذي دفع بعض متابعيها للاعتقاد بأنها حامل من زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.

واليوم، نفت مصادر مقربة من الفنانة ياسمين حقيقة الأنباء التي تحدثت عن حملها من “أبو هشيمة”، مشيرةً إلى أنّ الملامح التي بدت عليها وهي مرهقة تعود إلى التمارين الرياضية الشاقة التي تواظب على ممارستها.

وأوضحت المصادر أن ياسمين صبري وزوجها أبو هشيمة اتفقا على تأجيل خطوة الإنجاب خلال الفترة الحالية لأسباب بعضها خاصة، حيث يتفرغان لأعمالهما، وبعضها عامة ومعروفة للجميع وهي المخاوف من انتشار فيروس كورونا كون ياسمين لا ترغب في متابعة مع أطباء والتردد على المستشفيات في الفترة الحالية.

وكان رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة وياسمين صبري، قد فاجأ الجميع وعقدا قرانهما بحفل عائلي بسيط لم يحضره والد أو والدة ياسمين صبري.

وتداول نشطاء رسالة نُسبت لوالدها يُعلن فيها براءته من ياسمين لزواجها دون علمها، قبل أن تُحذف الرسالة ويُبارك لها وينفي علاقته بالرسالة المُتداولة.