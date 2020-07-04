“حبيبة هنود سوق السمك في دبي”.. مي العيدان تهاجم شمس بسبب رقصها المثير احتفالاً برفع الحظر في الإمارات!

فتحت الإعلامية الكويتية المثيرة للجدل مي العيدان النار على الفنانة الكويتية شمس بسبب فيديو الرقص الأخير الذي نشرته احتفالاً بانتهاء الحظر في الإمارات.

وقالت “العيدان” إن شمس ليست كويتية، مطالبة بعدم إلصاق اسمها بالكويت والكويتيين.

وأضافت “العيدان”: شمس تعيش في دبي، وفرحت بانتهاء الحظر في الامارات، ومن كثر فرحتها ارتدت فستاناً أظهر مفاتنها، وخرجت ترقص في بث مباشر.

وتساءلت العيدان: هل الاحتفال بمناسبة كهذه لا يتم التعبير عنها الا “بطقّ الاصابع والهز”؟.

واعتبرت أن الإمارات ارقى من أن تخرج وحدة ترقص، وهو امر يخص الإمارات، وهو ليس نادي ليلي.

وسخرت العيدان من شمس بقولها: “حبيبة هنود سوق السمك في دبي”، وذلك في إشارةٍ منها الى ما ذكرته شمس مؤخراً عن مواقف تعرّضت لها من الوافدين الهنود خلال دخولها سوق السمك .

وكانت الفنانة شمس احتفلت برفع الحظر في الإمارات المفروض بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، بطريقة خاصة وذلك عبر وصلة رقص قدمتها لجمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت “شسم” وهي ترقص على أنغام أغنية خليجية، فيما ارتدت فستانا ضيقاً أظهر جميع مفاتن جسدها.