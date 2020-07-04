“وبتقولوا المصريين شحادين”..”شاهد” حارس أمن مصري بالكويت يفجر مفاجأة وهذا ما قاله عن رواتب الموظفين!

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو أثار انتشاراً واسعاً، يوثق حديث وافد مصري يعمل بإحدى الشركات الأمنية الكويتية، وشكواه من الظروف التي يعايشها، في ظل جائحة كورونا “كوفيد١٩”.

وقال الشاب المصري في حديثه خلال المقطع المتداول والذي أثار موجة جدل كبيرة ورصدته “وطن”: ” أهل الكويت الكرام، إلى مباحث الشؤون والهجرة، إلى كل من له سطوة وكلمة على الشركات الأمنية، إحنا يا جماعة الآن حراس أمن مع شركة أمنية على مدارس”.

حارس أمن يكشف جشع شركات الحراسة:



معاشي 90 ديناراً والشركة تأخذ من عندنا 300 دينار سنويا … ومن 3 أشهر لم نستلم رواتبنا #أخبار_Q8 #الكويت #يوم_الجمعة pic.twitter.com/fnkSAZydAX — أخبار Q8 (@Q8_Newz) July 3, 2020

وتابع: “إحنا يا جماعة بقا لنا 3 شهور بدون راتب، ونأكل ونشرب من الناس، لنقدر نعيش حياة شبه آدمية، ولكن يا جماعة السؤال والحوجة وحشة لأي حد، إحنا مش عايزين غير حقوقنا، الوزارات بتنزل كل شهر للشركات الأمنية الرواتب بمواعدها، ليش ما ينزلوا لنا ولو كل شهرين معاش ناكل ونشرب منه، يعني احنا بنضيع أحلى شباب عمرنا عشان نبعت لأهلنا فلوس ياكلوا ويشربوا ويعيشوا حياة آدمية، وبنضحي وبنشتغل، ولكن للأسف إحنا مش عارفين نأكل نفسنا هنا”.

وأضاف: “إحنا معاشاتنا 90 دينار وبندفع كل سنة للشركة 350 دينار، ولو أخرنا يوم عن الدفع بالمعاد بنتخالف واليوم بيتحسب علينا بـ2 دينار، والسؤال والحوجة وحشة، ومش حلو تقول لحد أعطيني، والكوايتة لو طلبت منهم دينار يدوك عشرة، لكن الحوجة وحشة، ومن كدة بتقولوا المصريين شحادين، طب حط نفسك مكاننا من وين تاكل وتشرب”.

وزاد: “نناشد الشركات والوزارات تتدخل وتخلي الشركات الأمنية تعطينا رواتبنا، انا بحلم إني أخد حقوقي، راتبي، تسعين دينار، آكل وأشرب وأعيش حياة آدمية”.

وشهدت الكويت منذ عدة أشهر حالة من الإغلاق وحظر التجول ومنع التجمعات البشرية كافة، ضمن جملة إجراءات اتخذتها السلطات الكويتية لمجابهة خطر انتشار جائحة كورونا “كوفيد19″، مما أثر بشكل واضح على كامل المناحي الحياتية بالدولة، وتأثر آلاف العمال والوافدين والموظفين من المواطنين أيضاً، بالظروف الاقتصادية السيئة، التي انعكست جراء الوضع الصحي الذي فرضه كورونا، وألحق خسائر كبيرة، بمعظم القطاعات والمجالات بالدولة.