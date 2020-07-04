توكل كرمان تنشر صورة مع “المناضل” رئيس وزراء إثيوبيا وهذا ما قالته عن قضية سد النهضة

نشرت الناشطة اليمنية “توكل كرمان” الحائزة على جائزة نوبل للسلام، صورة لها مع رئيس الوزراء الإثيوبي، “آبي أحمد”، والذي وصفته بـ”المناضل”، خلال تغريدة لها عبر موقع “تويتر”.

وقالت توكل كرمان في تغريدتها التي نشرت فيها الصورة ورصدتها “وطن”: “أثق وأراهن أن المناضل آبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي، الحائز على جائزة نوبل للسلام، سيعمل على إنجاز حلاً عادلاً لأزمة النهضة، ويحفظ إثيوبيا ومصالحها، ولا يضر بمصالح بقية دول مصب نهر النيل”.

أثق وأراهن ان المناضل آبي أحمد رئيس الوزراء الأثيوبي الحائز على جائزة نوبل للسلام سيعمل على إنجاز حلا عادلا لأزمة سد النهضة، يحفظ لأثيوبيا مصالحها ولايضر بمصالح بقية دول مصب نهر النيل pic.twitter.com/lRKMvnVJ19 — Tawakkol Karman (@TawakkolKarman) July 3, 2020

ولقيت صورة كرمان مع رئيس الوزراء الإثيوبي رواجاً واسعاً عبر مواقع التواصل، حيث أرسلت الناشطة اليمنية في تغريدتها رسالة واضحة، تبين موقفها الشخصي تجاه قضية سد النهضة، والصراع الجاري بين مصر والسودان وإثيوبيا من أجله.

وكان وزير الخارجية المصرية سامح شكري، أكد الاثنين الماضي بأن بلادة تعمل بأهمية كبيرة على حل أزمة ملف سد النهضة، لا تعقيدها، موضحاً بأن القاهرة تعترف بحق إثيوبيا ببناء السد، لكن أن يؤثر ذلك على مصالح شعبها وحصة البلاد من نهر النيل.

وأوضح وزير الخارجية المصري في كلمته التي وجهها لمجلس الأمن الدولي “عن بعد”، بان مشروع السد الإثيوبي وتشغيله، دون التوصل لاتفاق مع دول المصب، يهدد وجود 100 مليون مصري.

مؤكداً بأن بلاده ستتخذ الخطوات المناسبة في هذه الحالة لحماية مصالح وأمن شعبها واستقراره.

وكان كل من مصر وإثيوبيا والسودان أعلنوا في وقت سابق التوصل لاتفاق يقضي بعدم قيام أي منهم باتخاذ أي خطوات بشكل أحادي، حتى الوصول لعملية تسوية سياسية لملف السد، وذلك خلال قمة إفريقية مصغرة عقدت في دولة جنوب إفريقيا بحضور كافة الأطراف.