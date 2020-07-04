المفتي ينافس علي جمعة: ما فعله السيسي “معجزة نبوية” وعندما التقيت مرسي لم أشعر بـ”هيبة الدولة”

تعرض مفتي النظام المصري شوقي علام، لانتقادات حادة عقب خروجه أمس، الجمعة، في وصلة (تطبيل) مفضوحة للنظام ورئيسه عبدالفتاح السيسي بمناسبة ذكرى انقلابه على أول رئيس منتخب في تاريخ مصر.

وقال “علام” في بيان رسمي له نشرته دار الإفتاء، إن ما حدث في 30 يونيو وفي 3 يوليو 2013 “مظهر واضح لمنقبة جليلة لأهل مصر ومعجزة نبوية ظاهرة كشف النبي عنها”.

مفتي الجمهورية #شوقي_علام: ما حدث في يوليو 2013 كان معجزة نبوية!#مصر pic.twitter.com/OcrUi6NCGu — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 3, 2020

وأضاف المفتي في بيانه الذي وصفه ناشطون بأنه “وصلة تطبيل” “إن الثالث من يوليو كان يوما فارقا في تاريخ مصر الحديث تداركتنا فيه العناية الإلهية”.

وتابع:”المصريون أعلنوا عدم رضاهم بتمكن الإخوان من السلطة، والفقهاء قرروا أن ولاية السلطة عقد اجتماعي رضائي بين الشعوب والحكام” كما وصف جماعة الإخوان المسلمين بـ”الإرهابية”.

ولم ينسى مفتي مصر شوقي علام، مهاجمة جماعة الإخوان والرئيس الراحل محمد مرسي ومحاولة شيطنته والتقليل منه حتى بعد وفاته، حيث قال:” لم أشعر بهيبة الدولة عند دخولي القصر الرئاسي وقت حكم الإخوان ومقابلتي مرسي”

وتابع مزاعمه:”لقاءاتي مع محمد مرسى كانت لقاءات بروتوكولية ولم أشعر أننى أمام إدارة حقيقية لمصر، فالإخوان احتكروا الحقيقة والحق لأنفسهم، والصراع والصدام أمر حتمي فى منهج الإخوان ومنظرهم سيد قطب.”

بيان المفتي أثار جدلا كبيرا على وسائل التواصل الاجتماعي، وشن ناشطون هجوما عنيفا عليه متهمين إياه بمنافقة النظام ومساعدته على ترسيخ سياسات القمع والطغيان بتفصيل الدين بما يتماشى مع النظام.

المفتي يقدم شهادته عن ٣٠ يونيو.. ويؤكد:

لم أشعر بهيبة الدولة عند دخولي القصر الرئاسي وقت حكم الإخوان ،هو دايما المنافق كده pic.twitter.com/MAQiTAHnq1 — المﻻك الحزين (@Lido8080) July 4, 2020

وكتب الدكتور جمال عبدالستار مهاجما شوقي علام:”ماقام مسنبد سياسي إلا وكان متكئًا على حثالة من المنتسبين للدين يبررون باطله، ويسوغون إجرامه، ويأمرون الشعوب بطاعته باسم الدين ، ويخلعون عليه لباس الصالحين.شوقي علام وجمعة وبرهامي المفتي السديس رسلان ،الهلالي…الخ”

الاستبداد الديني

ماقام مسنبد سياسي إلا وكان متكئًا على حثالة من المنتسبين للدين يبررون باطله، ويسوغون إجرامه، ويأمرون الشعوب بطاعته باسم الدين ، ويخلعون عليه لباس الصالحين.

شوقي علام وجمعة وبرهامي المفتي السديس رسلان ،الهلالي… الخ — دجمال عبد الستار (@drgamaal2) July 4, 2020

يشار إلى أنه وقبل 7 سنوات، وتحديدا يوم 3 يوليو 2013، وقف وزير الدفاع المصري عبد الفتاح السيسي ليعلن انقلابا عسكريا على الرئيس المنتخب محمد مرسي، بتأييد من سياسيين وأحزاب وحركات ساهموا قبلها بأيام في حشد مظاهرات كبيرة في 30 يونيو، تدعو لإسقاط الرئيس.

ورغم تحذيرات سياسيين ومراقبين من خطورة استدعاء الجيش مجددا إلى المشهد السياسي، وظهور دلائل واضحة على انقلاب عسكري يستغل تلك المظاهرات، فإن أغلب الداعين للحشد -الذين لطالما رددوا شعار “يسقط حكم العسكر”- تجاهلوا التحذيرات.

وتحت لافتة “نار العسكر ولا جنة الإخوان”، تناسى البعض -عمدا أو جهلا- الحقيقة التي ذكرها اللواء محمد نجيب أول رئيس لمصر في مذكراته، حين قال “إذا ما خرج الجيش من ثكناته فإنه حتما سيطيح بكل القوى السياسية المدنية، ليصبح هو القوة الوحيدة في البلد”.

الحقيقة التي ذكرها الرئيس الراحل محمد نجيب شاهدها الجميع وهي تتحقق يوما تلو الآخر، فما إن استقر الحكم لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بالتخلص من القوى الإسلامية، حتى استدار لبقية القوى السياسية والنشطاء، بل حتى رموز 30 يونيو الذين دعموه ومهدوا له الطريق، فأصبحوا أهدافا مستباحة.

وبات السجن والتشريد والنفي خارج البلاد والتشويه والتهميش مصير العديد ممن دعوا لمظاهرات 30 يونيو، ليكون لسان حال الجميع “أُكِلت يوم أُكِل الثور الأبيض”.