“شاهد” السيسي جعل أصالة نصري “مسخرة” مواقع التواصل.. ما علاقة عمر المختار؟

شن ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعي هجوما عنيفا على الفنانة السورية أصالة نصري، بعد طرحها أغنية جديدة عبر يوتيوب أمس، الجمعة، بعنوان “الحب والسلام”.

وتسبب المحتوى التصويري للأغنية والذي جمع صور شخصيات عربية ورؤساء سابقين، في الهجوم العنيف على أصالة حيث جمعت بين رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي والقائد الليبي المجاهد عمر المختار، ما اعتبره ناشطون تطبيل صريح لرئيس دموي وقمعي وإساءة كبيرة لعمر المختار عند مقارنة السيسي به.

كليب أصالة نصري مثال لعملية التأطير في توجيه الجمهور. صورة السيسي تنبثق عن صورة عمر المختار بكل وقاحة وبالخلفية تغني "أنا بدافع للنهاية أنا خليفة ربنا"! وصورة أنور السادات عرّاب "معاهدة السلام" مع الاحتلال تتزامن مع عبارة"أنا السلام"!تلميع مجرم وتجارة دين وتزييف وعي وتشويه تاريخ! pic.twitter.com/bJGYbBqHsw — مُنى حوّا (@MunaHawwa) July 4, 2020

واقترنت كلمات الحب والسلام والإنسانية في محتوى أغنية أصالة نصري مع ظهور رسومات لشخصيات سياسية عربية من بينها الرئيس المصري الأسبق، أنور السادات، ورئيس النظام الحالي، عبد الفتاح السيسي، ورئيس الإمارات الأسبق زايد بن آل نهيان، وملك السعودية الأسبق عبد العزيز آل سعود، بالإضافة إلى شخصيات فنية وعلمية عربية وأجنبية.

#اصالة_نصري عاملة فيديو كليب بعنوان " الحب والسلام"، ظهر في الكليب صورة للسيسي بجانب عمر المختار

شو هالتناقض والوقاحة هاي من أصالة؟ بتساوي بين عمر المختار القائد والزعيم بواحد بلحة عرص زي السيسي؟

مش على أساس طلعتي من سوريا لأنك ضد بشار الأسد بتروحي ع مصر عشان تعرصي وتسحجي لبلحة! pic.twitter.com/rMX8kGoJo6 — مش هيك (@meshhek) July 4, 2020

وبرز ربط الشخصيات السياسة مع السلام في مقطع ظهور لوحة السادات مع غناء أصالة نصري في الأغنية “أنا الحب والسلام”.

وفسر ظهور السادات بأنه توقيع معاهدة السلام المصرية- الإسرائيلية عام 1979، المعروفة باتفاقية “كامب ديفيد”، في الوقت الذي تخطو حكومات عربية نحو التطبيع مع إسرائيل من خلال التعاون التجاري.

#شاهد أصالة و آخر مشاهد التعريص ..

عمر المختار "جنب" السيسي "بلحه" 😅 احا.. pic.twitter.com/k685F1WkRn — المنارة للإعلام (@AlmanaraMedia) July 3, 2020

وقبل أن تظهر لوحة السيسي ظهرت لوحة للقائد الليبي عمر الهلالي المعروف بـ”عمر المختار”.

وأثار ذلك الفيديو موجة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعلقت مذيعة “الجزيرة” غادة عويس منتقدة أصالة:”ما فهمنا والله! مو على أساس الاسد دكتاتور؟؟ تغنين للسيسي؟ معقول يكون اكثر ديمقراطية وعدالة وعفّة من الاسد ونحن مو عارفين؟؟”

ما فهمنا والله! مو على أساس الاسد دكتاتور؟؟ تغنين للسيسي؟ معقول يكون اكثر ديمقراطية وعدالة وعفّة من الاسد ونحن مو عارفين؟؟ pic.twitter.com/CVCIDCQDEH — Ghada Oueiss غادة عويس (@ghadaoueiss) July 4, 2020

يشار إلى أن أغنية “الحب والسلام” من كلمات وألحان محمد رحيم، وإنتاج الشركة العالمية للمنتج مصطفى إسماعيل، وطرحت تزامنًا مع ذكرى “30 يونيو” ‏التي يعتبرها النظام ثورة بينما يؤكد العديد من معارضي النظام على أنها انقلاب دموي على أول رئيس منتخب في مصر.

وتدعو الأغنية المزعومة إلى تحقيق السلام فى العالم أجمع مستعينة بجنسيات مختلفة تظهر ‏خلال الكليب.‏