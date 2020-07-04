“شاهد” السيسي جعل أصالة نصري “مسخرة” مواقع التواصل.. ما علاقة عمر المختار؟

شن ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعي هجوما عنيفا على الفنانة السورية أصالة نصري، بعد طرحها أغنية جديدة عبر يوتيوب أمس، الجمعة، بعنوان “الحب والسلام”.
وتسبب المحتوى التصويري للأغنية والذي جمع صور شخصيات عربية ورؤساء سابقين، في الهجوم العنيف على أصالة حيث جمعت بين رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي والقائد الليبي المجاهد عمر المختار، ما اعتبره ناشطون تطبيل صريح لرئيس دموي وقمعي وإساءة كبيرة لعمر المختار عند مقارنة السيسي به.
واقترنت كلمات الحب والسلام والإنسانية في محتوى أغنية أصالة نصري مع ظهور رسومات لشخصيات سياسية عربية من بينها الرئيس المصري الأسبق، أنور السادات، ورئيس النظام الحالي، عبد الفتاح السيسي، ورئيس الإمارات الأسبق زايد بن آل نهيان، وملك السعودية الأسبق عبد العزيز آل سعود، بالإضافة إلى شخصيات فنية وعلمية عربية وأجنبية.
وبرز ربط الشخصيات السياسة مع السلام في مقطع ظهور لوحة السادات مع غناء أصالة نصري في الأغنية “أنا الحب والسلام”.
وفسر ظهور السادات بأنه توقيع معاهدة السلام المصرية- الإسرائيلية عام 1979، المعروفة باتفاقية “كامب ديفيد”، في الوقت الذي تخطو حكومات عربية نحو التطبيع مع إسرائيل من خلال التعاون التجاري.
وقبل أن تظهر لوحة السيسي ظهرت لوحة للقائد الليبي عمر الهلالي المعروف بـ”عمر المختار”.
وأثار ذلك الفيديو موجة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعلقت مذيعة “الجزيرة” غادة عويس منتقدة أصالة:”ما فهمنا والله! مو على أساس الاسد دكتاتور؟؟ تغنين للسيسي؟ معقول يكون اكثر ديمقراطية وعدالة وعفّة من الاسد ونحن مو عارفين؟؟”
يشار إلى أن أغنية “الحب والسلام” من كلمات وألحان محمد رحيم، وإنتاج الشركة العالمية للمنتج مصطفى إسماعيل، وطرحت تزامنًا مع ذكرى “30 يونيو” التي يعتبرها النظام ثورة بينما يؤكد العديد من معارضي النظام على أنها انقلاب دموي على أول رئيس منتخب في مصر.
وتدعو الأغنية المزعومة إلى تحقيق السلام فى العالم أجمع مستعينة بجنسيات مختلفة تظهر خلال الكليب.