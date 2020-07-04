تسريبات صوتية “فضيحة” للإمارات.. ابن زايد يوجه الحوثي لقصف السعودية ويمده بإحداثيات حساسة

نشر حساب شهير بتسريباته السياسية على تويتر تغريدة أثارت جدلا واسعا، زعم فيها وجود تسريبات صوتية تثبت توجيه الإمارات لجماعة الحوثي في اليمن بقصف السعودية وإمدادها الجماعة المتمردة بإحداثيات المناطق المستهدفة في المملكة.

حساب “بدون ظل” الشهير ـ والذي يعرف نفسه على أنه ضابط بجهاز الأمن الإماراتي ـ زعم في تغريدته التي رصدتها (وطن) أن هذه التسريبات وصلت إلى قناة “الجزيرة” القطرية.

قناة الجزيرة حصلت على تسجيلات صوتية بيننا وبين الحوثي والاماكن التي يتم الاتفاق عليها لاستهدافها. — بدون ظل (@without__shadow) July 3, 2020

وكتب ما نصه:”قناة الجزيرة حصلت على تسجيلات صوتية بيننا وبين الحوثي والاماكن التي يتم الاتفاق عليها لاستهدافها.”

ولاقت تغريدة الحساب المثير للجدل والمجهول الهوية الذي يحظى بمتابعة أكثر من 290 ألف شخص، تفاعلا واسعا من قبل النشطاء الذين أكدوا أن هذا الأمر غير مستبعد بالمرة على ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد صاحب المخططات السوداء بالمنطقة.

مركوب مب كفو يرفع عينه

وهو على علم بكل شي

وراضي ومستمتع pic.twitter.com/BYEbzWU9LN — محمد الكبيسي (@5june17) July 3, 2020

كون الخمارات وأولاد ناقص يطعنون المهلكة من الظهر قالها الدكتور محمد المسعري منذ وقت طويل ولكن للأسف من يتعظ؟

والدكتور المسعري جدير بالمتابعة فلديه ما شاء الله عمق في التفكير واستنارة في التحليل السياسي.

اللهم احفظه وجميع المخلصين في هذه الأمة — أبو عمران (@anas22998235) July 4, 2020

الخبث الاماراتي يحاول اسقاط المملكة — قطري 🇶🇦 (@m61448826) July 3, 2020

يشار إلى أن قناة “الجزيرة” الفضائية لم تنوه على شاشتها إلى مثل هكذا تسريبات ولم يتحدث أي من مذيعها عن الأمر، فيما لم يصدر أي تعليق من إدارة القناة القطرية على مزاعم هذا الحساب التويتري الشهير.

وتكبدت السعودية خسائر فادحة وغير مسبوقة في تاريخها الفترة الماضية، جراء القصف الحوثي الذي استهدف المملكة وضرب أماكن حساسة جدا كان أبرزها عملاق النفط السعودي “أرامكوا” ومؤخرا مبنى المخابرات السعودية.

وكانت الميليشيات الحوثية قد أعلنت، أمس الجمعة، استهداف غرفة العمليات بمطار نجران وقاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط بالسعودية بواسطة طائرات مسيرة.

وفي الأسبوع الماضي، أطلق الحوثيون صواريخ وصلت إلى العاصمة السعودية الرياض، في أول هجوم من نوعه منذ انقضاء أمد هدنة استمرت 6 أسابيع بسبب وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، في أواخر مايو الماضي؛ فيما قال التحالف إنه تصدى للهجوم.