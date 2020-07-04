أغرب حادثة تحرش يمكن أن تسمع بها وقعت في الكويت.. رد فعل غير متوقع بالمرة من الكويتية المُتحرش بها

تناقل ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعي في الكويت تفاصيل واقعة تحرش غريبة من نوعها، وأثارت جدلا بين النشطاء بسبب رد الفعل المستغرب والغير متوقع من الفتاة المُتحرش بها.

وفي التفاصيل قامت فتاة كويتية بإهانة رجل أمن من مرور حولي دون مبرر مقنع، رغم أنها استغاثت به لإنقاذها من المتحرش في البداية إلا أنها في الوقت ذاته قامت بإهانته لسبب غريب.

وفي التفاصيل التي نقلتها صحيفة “الأنباء” المحلية فقد تقدم شرطي من المرور إلى تسجيل قضية إهانة ضد فتاة في مركز السالمية.

وقال في البلاغ، إنه وفيما تشير عقارب الساعة إلى 7.50 دقيقة قبل بدء الحظر، استوقفته فتاة وأبلغته أن شخصًا يتحرش بها، فما كان من الشرطي إلا أن طلب من الفتاة أن ترشده عن الشخص المتحرش.

وأوضح الشرطي أنه وفيما كان يتوجه إلى الشخص لضبطه على خلفية ما ذكرته الفتاة، فوجئ بها تطلب منه أن يترك المتحرش ليذهب إلى حال سبيله.

وأضاف أنه فوجئ بالفتاة تقوم بالصراخ عليه وتتلفظ بعبارات غير لائقة، وأكد رجل الأمن وجود شهود على واقعة الإهانة التي تعرض لها.