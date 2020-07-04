هل لسد النهضة علاقة بمحاولة انقلاب إثيوبيا؟.. آبي أحمد ارتدى بزَّة عسكرية وتوعد جهات خارجية بـ”حساب ثقيل”

عبر رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، في أحدث خطاباته عن غضبه الشديد جراء ما وصفه بالمحاولة الانقلابية الفاشلة في إثيوبيا متوعدا جهات خارجية ـ لم يسمها ـ واتهمها بتحريك الشغب في الداخل بحساب عسير.

وقال آبي أحمد خلال اجتماع مع قيادات إثيوبية إن “هناك من يطلقون الرصاص ولن نكتفي بملاحقتهم بل سنلاحق الذي دفعهم إلى إطلاق الرصاص”.

وشدد على استحالة نجاح أي محاولة انقلابية عسكرية في بلاده، وقال إن الاضطرابات التي وقعت بعد قتل المغني الشعبي هاشالو هونديسا ومحاولات الاستيلاء على العاصمة أديس أبابا قد باءت بالفشل.

رئيس الوزراء الإثيوبي أكد في خطابه أيضا على أن “تكوين الجيش الإثيوبي يمنع الانقلاب، لأنه جيش وطني قومي بعيد عن السياسة، مهمته حماية سيادة الوطن”.

هذا وتعهد آبي أحمد بعدم اقتصار المحاسبة على من أطلق الرصاص، “بل من موّل وحرض على ذلك من جهات خارجية ومحلية، عملت على نشر الفتنة بين الأديان والقوميات، حتى تعيش إثيوبيا حبيسة في مستنقع الفقر”.

وبينما لم يحدد رئيس الوزراء خلال اجتماع مع كبار المسؤولين الجهات التي يتهمها بإثارة الاضطرابات، إلا أنه تعهّد بسوق المتورطين فيها بشكل مباشر و”أولئك الذين يحركونهم” إلى العدالة.

وتأتي هذه الأحدث، في إثيوبيا وسط خلافات شديدة مع مصر حول سد النهضة وجمود المفاوضات حول الملف، والذي لم تفلح الوساطة الأمريكية التي قادها وزير الخزانة الأمريكي من فك جموده.

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي الجمعة، إن قتل المغني الشعبي هاشالو هونديسا وأعمال العنف التي اندلعت بعد الجريمة وأوقعت نحو مئة قتيل هذا الأسبوع، تشكّل “محاولات منسقة” لزعزعة استقرار البلاد.

وأوضح، في خطاب أمام اجتماع حضره أعضاء من قادة وأعضاء إنفاذ القانون، أن أحداث الأيام القليلة الماضية كانت مخططة، تهدف إلى “إشعال الحرب الأهلية والعنف الطائفي، وإعاقة رحلة إثيوبيا نحو السلام والديمقراطية والازدهار بشكل عام، ومنع نجاح جدول أعمالنا الوطني”.